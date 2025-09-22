szeptember 22., hétfő

Kivizsgálás

58 perce

Ingyenes kardiológiai szűrőnapot tartanak a Szív Világnapja alkalmából

A szív- és érrendszeri betegség vezető halálok hazánkban: 2024-ben több mint 60 ezer ember vesztette életét emiatt. A Mediversal Szeged legnagyobb magánklinikájaként ingyenes szűrőnapot hirdet a Szív Világnapja alkalmából, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Delmagyar.hu

A szív- és érrendszeri betegségek sokszor évek alatt alakulnak ki, de egyetlen pillanat alatt életveszélyes állapotot okozhatnak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben 60 305 ember hunyt el keringési betegségek következtében, ami az összes haláleset 47 százaléka. A daganatos betegségek csak ezután következnek, közel 32 ezres esetszámmal. A leggyakoribb betegségek közé tartozik a koszorúér-betegség, a szívinfarktus, a stroke, a szívelégtelenség, a szívritmuszavarok és a magas vérnyomás. Kialakulásukban kiemelt szerepet játszanak az életmódbeli tényezők:  a krónikus stressz, a dohányzás, a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás és túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás vagy a cukorbetegség.

ingyenes szűrőnap
Ingyenes szűrőnapot tartanak a szív- és érrendszeri betegségek korai felismerésére. Fotó: illusztráció

A problémák sokszor hosszú ideig tünetmentesek, vagy általános panaszokkal járnak – például fáradékonyság, terhelésre jelentkező légszomj, mellkasi nyomás vagy szédülés. Gyakran csak előrehaladott állapotban derül fény a bajra.

– Időben felismerve sok esetben megelőzhető lenne a súlyosabb probléma. A modern diagnosztikai eszközöknek köszönhetően a kardiológiai vizsgálatok ma már gyorsak, fájdalommentesek, mi orvosok pedig számos korszerű kezelési lehetőséget kínálunk a diagnózis után – mondta Szili-Török Tamás kardiológus professzor, szívritmuszavar specialista, a Mediversal orvosa, az SZTE Kardiológiai Centrum igazgatója.

Ingyenes szűrőnap Szegeden

A Szív Világszövetség kezdeményezésére immár 25 éve minden év szeptemberének utolsó vasárnapján rendezik meg a Szív Világnapját, amely a megelőzés és a korai felismerés fontosságára irányítja a figyelmet. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik idén a Mediversal is, ahol külön kardiológiai részleg segíti a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését és kezelését. Szeptember 29-én 7 és 17 óra között a Derkovits fasor 17 szám alatt várják azokat, akik szeretnének egy ingyenes kivizsgáláson részt venni. A szűrőnapon a szakemberek szívultrahangot, nyugalmi EKG-t, BMI-meghatározást, pulzoximetriát végeznek, vérnyomást mérnek, kitöltetnek egy egészségügyi kérdőívet, majd az eredményeket szakorvos ki is értékeli.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Időpontot itt lehet foglalni.

 

 

 

