Évekig őrizgette telefonján nevelt a lányáról készült intim videót

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki hosszú éveken keresztül titokban őrzött egy pornográf tartalmú videót nevelt lányáról a telefonján – drrült ki a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Intim videót tartott telefonján nevelt lányáról. Illusztráció: Shutterstock

Két évtizeddel később fedezte fel a lány az intim videót

A vádirat szerint a felvétel még 2005-ben készült, ismeretlen körülmények között, az akkor kiskorú lány tudta nélkül. A férfi a videót saját készülékére mentette, amelyet a sértett csaknem két évtizeddel később, 2024-ben, egy családi ünnepségen fedezett fel.

Az ügyészség a vádlottat gyermekpornográfia bűntettével vádolja, mivel tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült pornográf felvételt tartott magánál. A bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a férfi felelősségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.