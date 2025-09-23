2 órája
Évekig őrizgette telefonján nevelt a lányáról készült intim videót
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki közel húsz évig rejtegetett egy pornográf videót nevelt lányáról a telefonján. Az ügyben gyermekpornográfia bűntette miatt indul eljárás, a vádlott sorsáról a bíróság dönt.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki hosszú éveken keresztül titokban őrzött egy pornográf tartalmú videót nevelt lányáról a telefonján – drrült ki a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség közleményéből.
Két évtizeddel később fedezte fel a lány az intim videót
A vádirat szerint a felvétel még 2005-ben készült, ismeretlen körülmények között, az akkor kiskorú lány tudta nélkül. A férfi a videót saját készülékére mentette, amelyet a sértett csaknem két évtizeddel később, 2024-ben, egy családi ünnepségen fedezett fel.
Az ügyészség a vádlottat gyermekpornográfia bűntettével vádolja, mivel tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült pornográf felvételt tartott magánál. A bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a férfi felelősségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.
