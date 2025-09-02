szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

1 órája

A nagymágocsi iskola megújulásra készül, a polgármester bemutatta a terveket

Címkék#felújítás#bölcsőde#fejlesztés#iskola

Nagymágocson is visszaköltözött a gyermekzsivaj az intézményekbe. Összesen 29 elsős ült be az iskola padjaiba, az óvoda kiscsoportja pedig 32 fős.

Kovács Erika

Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere a hivatalos Facebook oldalán kívánt jó tanulást az óvodásoknak és az iskola tanulóinak. Hangsúlyozta, a minőségi oktatás-nevelés befektetés a jövőbe.

A nagymágocsi iskola bejárata
A nagymágocsi iskolát kinőtték a gyerekek, több tanteremre van szükség. Fotó:  Kovács Erika

Mindkét bölcsőde maximális létszámmal kezdte meg a nevelési évet

– A Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskolában 29 fő első osztályos tanuló lépett be az iskola világába. Az óvodánkban pedig 32 fő gyermek kezdte meg a kiscsoportot, és csatlakozott az ovisokhoz. Mindkét bölcsődénk maximális létszámmal kezdte meg a nevelési évet. Kívánok minden gyermeknek, diáknak örömteljes napokat és tudással teli gyarapodást a nagymágocsi intézményekben. A tanároknak, nevelőknek, intézményi munkatársaknak köszönet a munkájukért.  Tisztelet és köszönet jár a szülőknek, hogy bizalommal vannak a helyi iskola, óvoda, és bölcsőde iránt – fogalmazott a hivatalos Facebook oldalán Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Hangsúlyozta, a minőségi oktatás-nevelés befektetés a jövőbe, mivel hosszú távon nem csak az egyén, de a társadalom fejlődését is szolgálja. 

Pedagóguslakásokat is kialakítanak

– Az oktatás a társadalmi mobilitás alapja, ami kulcskérdés az életben való boldoguláshoz. Nagymágocs önkormányzatának ezért lesz továbbra is az első helyen a helyi gyermeknevelő intézmények helyzete. Az évről évre gyarapodó diáklétszám is bizonyítja az előttünk álló iskolafelújítás és -bővítés fontosságát. Tervezzük a pedagóguslakások kialakítását, felújítását. Élen kívánunk járni a minőségi tanulási környezet biztosításával, és a jövő kihívásaira való felkészítéssel – fogalmazott a településvezető.

Az iskola négy új tantermet és aulát kap

Szebellédi Endre lapunk kérdésére elmondta, konzorciumban a tankerülettel pályázati forrást nyertek a helyi általános iskola bővítésére, felújítására. Négy új tanteremmel és aulával bővül az intézmény, a régi épületrészt pedig felújítják.

– Jelenleg a tervtanács előtt vannak a munkálatok tervei, ha elfogadják, akkor kiírjuk a közbeszerzést. Mindennek megvan a maga átfutási ideje. Ha minden a tervek szerint halad, akkor tavasszal megkezdődhet az építkezés. Az osztályoknak pedig máshol biztosítunk a fejlesztés idején helyet a tanuláshoz. Ha elkészül, a XXI. századnak megfelelő intézményünk lesz – mondta a településvezető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu