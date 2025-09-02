A nagymágocsi iskola megújulásra készül, a polgármester bemutatta a terveket

Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere a hivatalos Facebook oldalán kívánt jó tanulást az óvodásoknak és az iskola tanulóinak. Hangsúlyozta, a minőségi oktatás-nevelés befektetés a jövőbe.

A nagymágocsi iskolát kinőtték a gyerekek, több tanteremre van szükség. Fotó: Kovács Erika

Mindkét bölcsőde maximális létszámmal kezdte meg a nevelési évet

– A Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskolában 29 fő első osztályos tanuló lépett be az iskola világába. Az óvodánkban pedig 32 fő gyermek kezdte meg a kiscsoportot, és csatlakozott az ovisokhoz. Mindkét bölcsődénk maximális létszámmal kezdte meg a nevelési évet. Kívánok minden gyermeknek, diáknak örömteljes napokat és tudással teli gyarapodást a nagymágocsi intézményekben. A tanároknak, nevelőknek, intézményi munkatársaknak köszönet a munkájukért. Tisztelet és köszönet jár a szülőknek, hogy bizalommal vannak a helyi iskola, óvoda, és bölcsőde iránt – fogalmazott a hivatalos Facebook oldalán Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Hangsúlyozta, a minőségi oktatás-nevelés befektetés a jövőbe, mivel hosszú távon nem csak az egyén, de a társadalom fejlődését is szolgálja.

Pedagóguslakásokat is kialakítanak

– Az oktatás a társadalmi mobilitás alapja, ami kulcskérdés az életben való boldoguláshoz. Nagymágocs önkormányzatának ezért lesz továbbra is az első helyen a helyi gyermeknevelő intézmények helyzete. Az évről évre gyarapodó diáklétszám is bizonyítja az előttünk álló iskolafelújítás és -bővítés fontosságát. Tervezzük a pedagóguslakások kialakítását, felújítását. Élen kívánunk járni a minőségi tanulási környezet biztosításával, és a jövő kihívásaira való felkészítéssel – fogalmazott a településvezető.

Az iskola négy új tantermet és aulát kap

Szebellédi Endre lapunk kérdésére elmondta, konzorciumban a tankerülettel pályázati forrást nyertek a helyi általános iskola bővítésére, felújítására. Négy új tanteremmel és aulával bővül az intézmény, a régi épületrészt pedig felújítják.

– Jelenleg a tervtanács előtt vannak a munkálatok tervei, ha elfogadják, akkor kiírjuk a közbeszerzést. Mindennek megvan a maga átfutási ideje. Ha minden a tervek szerint halad, akkor tavasszal megkezdődhet az építkezés. Az osztályoknak pedig máshol biztosítunk a fejlesztés idején helyet a tanuláshoz. Ha elkészül, a XXI. századnak megfelelő intézményünk lesz – mondta a településvezető.