Három szegedi gimnázium igazgatója árulta el, mi a jó iskola titka – galériával
At MCC TOP 100 középiskolai rangsorában szereplő három szegedi gimnázium vezetője, illetve a szegedi tankerületi igazgató tartott kerekasztal beszélgetést szerdán. Az MCC Szegedi Képzési Központjában tartott programon arra keresték a választ, milyen a jó iskola.
Jók között a legjobbakká válni – ezzel a címmel indított turnét a Mathias Corvinus Collegium. Az országot bejárva mindenhol bemutatkoznak azok a helyi középiskolák, melyek szerepelnek az MCC februárban először megjelentetett országos rangsorában. Csongrád-Csanád vármegyéből három gimnázium kapott helyet a TOP 100-ban: a többi listán is rendre szereplő Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola mellett a Dugonics András Piarista Gimnázium is be tudott férkőzni a legjobbak közé. Ezen iskolák igazgatói, illetve a szegedi tankerületi igazgató vett részt a szerdai szegedi beszélgetésen az MCC Szegedi Képzési Központjában, ahol arról volt szó, hogyan érhető el, hogy egy középiskola kiemelkedő teljesítményt nyújtson, illetve milyen a jó iskola azok szerint, akik a mérések szerint is annak számítanak. A programot Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézetének oktatáskutatója moderálta, aki elöljáróban elmondta, listájuk a korábbiakhoz képest újítás volt abból a szempontból, hogy nem csupán a kompetenciákat pontozta, hanem a tehetséggondozást is figyelembe vette.
A siker titka
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató elöljáróban leszögezte: bár az emberek általában arra szeretnek odafigyelni, kik a legjobbak, őt az oda vezető út érdekli.
– Az első 100 tekintélye abban rejlik, hogy mutatják az utat a többieknek. Ez a nagy felelősség – jelentette ki.
Nagy Anett, az ország második legjobb vidéki gimnáziumaként rangsorolt Radnóti gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, iskolája sikeressége a kivételes egyéni teljesítményekben rejlik és abban, hogy ezeket a diákokat csapatként segítik a pedagógusok.
– A tudományos műhelyekben minden pedagógus azt adja bele a közösbe, amiben ő a legjobb. A gyerekek pedig nincsenek évfolyamonként szétválasztva, így a nagyobbak eredményeikkel motiválni tudják a fiatalokat - beszélt módszerükről. Hozzátette: az általános iskolák sikere, hogy ilyen jól felkészült diákokat kapnak, akikkel aztán lehet szárnyalni.
Jusztinné Nedelkovics Aliz, a 79. helyen rangsorolt Piarista gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, nekik nem volt céljuk a TOP 100-as rangsorba feljutni, de jól dolgoztak és ennek ez lett a gyümölcse.
– Nálunk az a titok, hogy a tanári és a piarista hivatás mellett a tanárok elkötelezettek is, illetve hogy mindig azon gondolkodunk, mitől lesz jó az iskola – mondta.
Érdemes a rangsorok mögé is nézni
Dobi János, a 46. helyezett Báthory iskola igazgatója elöljáróban leszögezte: ő a rangsorokkal szemben kritikus, ugyanakkor elismeri, hogy foglalkozni kell velük, mert a mai világunknak a teljesítmény elengedhetetlen része. - Én viszont elsősorban azt tartom sikernek, hogy az egykor hozzánk járt szülők ide hozzák gyermekeiket, illetve első gyermekük után a többit is.
A rangsorokkal kapcsolatban még elmondta, szerinte baj, hogy a szülők nem nézik meg, mi van mögöttük.
– A helyezési szám csupán bulvárérték. A TOP 100 iskola az ország intézményeinek legjobb 20 százalékát jelöli, ami azt jelenti, hogy a 100. helyezett is kiemelkedő. Ezek a gimnáziumok ráadásul ugyanazt tudják, a néhány százaléknyi eltérésnek pedig számos oka lehet - magyarázta.
Jók között a legjobbakká válni – MCC turnéFotók: Karnok Csaba
A jó iskoláról mindenkinek határozott az elképzelése
Arra a kérdésre, milyen a jó iskola, Jusztinné Nedelkovics Aliz azt válaszolta, olyan, ahol teljes embert nevelnek, az értelem mellett az érzelmi, társas és spirituális oldalára is fókuszálnak. – A jó iskola nem csak az oktatásra, hanem a közösségi léthez is biztosít időt – jelentette ki. Nagy Anett szerint az egyéni tanulói életutak kerültek mostanra a középpontba, így ők a tehetséggondozásban találták meg a fő profilt. A 42 intézményt fenntartó tankerületi igazgató, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szerint az a jó iskola, ahol a gyerek jól érzi magát, képes kibontakozni és működik a kémia a család, a gyerek és az iskola között. Dobi János pedig azt emelte ki, hogy az iskola szellemi alkotóműhely – még akkor is, ha szoros az elvárásrendszer.
