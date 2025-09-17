Három szegedi gimnázium igazgatója árulta el, mi a jó iskola titka – galériával

Jók között a legjobbakká válni – ezzel a címmel indított turnét a Mathias Corvinus Collegium. Az országot bejárva mindenhol bemutatkoznak azok a helyi középiskolák, melyek szerepelnek az MCC februárban először megjelentetett országos rangsorában. Csongrád-Csanád vármegyéből három gimnázium kapott helyet a TOP 100-ban: a többi listán is rendre szereplő Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola mellett a Dugonics András Piarista Gimnázium is be tudott férkőzni a legjobbak közé. Ezen iskolák igazgatói, illetve a szegedi tankerületi igazgató vett részt a szerdai szegedi beszélgetésen az MCC Szegedi Képzési Központjában, ahol arról volt szó, hogyan érhető el, hogy egy középiskola kiemelkedő teljesítményt nyújtson, illetve milyen a jó iskola azok szerint, akik a mérések szerint is annak számítanak. A programot Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézetének oktatáskutatója moderálta, aki elöljáróban elmondta, listájuk a korábbiakhoz képest újítás volt abból a szempontból, hogy nem csupán a kompetenciákat pontozta, hanem a tehetséggondozást is figyelembe vette.

Milyen a jó iskola - erről beszélt a TOP 100 intézményi rangsorban szereplő 3 szegedi gimnázium igazgatója az MCC-ben. Fotó: Karnok Csaba

A siker titka

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató elöljáróban leszögezte: bár az emberek általában arra szeretnek odafigyelni, kik a legjobbak, őt az oda vezető út érdekli.

– Az első 100 tekintélye abban rejlik, hogy mutatják az utat a többieknek. Ez a nagy felelősség – jelentette ki.

Nagy Anett, az ország második legjobb vidéki gimnáziumaként rangsorolt Radnóti gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, iskolája sikeressége a kivételes egyéni teljesítményekben rejlik és abban, hogy ezeket a diákokat csapatként segítik a pedagógusok.

– A tudományos műhelyekben minden pedagógus azt adja bele a közösbe, amiben ő a legjobb. A gyerekek pedig nincsenek évfolyamonként szétválasztva, így a nagyobbak eredményeikkel motiválni tudják a fiatalokat - beszélt módszerükről. Hozzátette: az általános iskolák sikere, hogy ilyen jól felkészült diákokat kapnak, akikkel aztán lehet szárnyalni.