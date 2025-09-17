szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

10°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MCC

9 órája

Három szegedi gimnázium igazgatója árulta el, mi a jó iskola titka – galériával

Címkék#gimnázium#MCC#legjobbak

At MCC TOP 100 középiskolai rangsorában szereplő három szegedi gimnázium vezetője, illetve a szegedi tankerületi igazgató tartott kerekasztal beszélgetést szerdán. Az MCC Szegedi Képzési Központjában tartott programon arra keresték a választ, milyen a jó iskola.

Timár Kriszta

Jók között a legjobbakká válni – ezzel a címmel indított turnét a Mathias Corvinus Collegium. Az országot bejárva mindenhol bemutatkoznak azok a helyi középiskolák, melyek szerepelnek az MCC februárban először megjelentetett országos rangsorában. Csongrád-Csanád vármegyéből három gimnázium kapott helyet a TOP 100-ban: a többi listán is rendre szereplő Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola mellett a Dugonics András Piarista Gimnázium is be tudott férkőzni a legjobbak közé. Ezen iskolák igazgatói, illetve a szegedi tankerületi igazgató vett részt a szerdai szegedi beszélgetésen az MCC Szegedi Képzési Központjában, ahol arról volt szó, hogyan érhető el, hogy egy középiskola kiemelkedő teljesítményt nyújtson, illetve milyen a jó iskola azok szerint, akik a mérések szerint is annak számítanak. A programot Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézetének oktatáskutatója moderálta, aki elöljáróban elmondta, listájuk a korábbiakhoz képest újítás volt abból a szempontból, hogy nem csupán a kompetenciákat pontozta, hanem a tehetséggondozást is figyelembe vette. 

Iskola
Milyen a jó iskola - erről beszélt a TOP 100 intézményi rangsorban szereplő 3 szegedi gimnázium igazgatója az MCC-ben.  Fotó: Karnok Csaba

A siker titka

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató elöljáróban leszögezte: bár az emberek általában arra szeretnek odafigyelni, kik a legjobbak, őt az oda vezető út érdekli. 

– Az első 100 tekintélye abban rejlik, hogy mutatják az utat a többieknek. Ez a nagy felelősség – jelentette ki.

Nagy Anett, az ország második legjobb vidéki gimnáziumaként rangsorolt Radnóti gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, iskolája sikeressége a kivételes egyéni teljesítményekben rejlik és abban, hogy ezeket a diákokat csapatként segítik a pedagógusok. 

– A tudományos műhelyekben minden pedagógus azt adja bele a közösbe, amiben ő a legjobb. A gyerekek pedig nincsenek évfolyamonként szétválasztva, így a nagyobbak eredményeikkel motiválni tudják a fiatalokat - beszélt módszerükről. Hozzátette: az általános iskolák sikere, hogy ilyen jól felkészült diákokat kapnak, akikkel aztán lehet szárnyalni.

Jusztinné Nedelkovics Aliz, a 79. helyen rangsorolt Piarista gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, nekik nem volt céljuk a TOP 100-as rangsorba feljutni, de jól dolgoztak és ennek ez lett a gyümölcse. 

– Nálunk az a titok, hogy a tanári és a piarista hivatás mellett a tanárok elkötelezettek is, illetve hogy mindig azon gondolkodunk, mitől lesz jó az iskola – mondta.

Érdemes a rangsorok mögé is nézni

Dobi János, a 46. helyezett Báthory iskola igazgatója elöljáróban leszögezte: ő a rangsorokkal szemben kritikus, ugyanakkor elismeri, hogy foglalkozni kell velük, mert a mai világunknak a teljesítmény elengedhetetlen része. - Én viszont elsősorban azt tartom sikernek, hogy az egykor hozzánk járt szülők ide hozzák gyermekeiket, illetve első gyermekük után a többit is.

A rangsorokkal kapcsolatban még elmondta, szerinte baj, hogy a szülők nem nézik meg, mi van mögöttük. 

– A helyezési szám csupán bulvárérték. A TOP 100 iskola az ország intézményeinek legjobb 20 százalékát jelöli, ami azt jelenti, hogy a 100. helyezett is kiemelkedő. Ezek a gimnáziumok ráadásul ugyanazt tudják, a néhány százaléknyi eltérésnek pedig számos oka lehet - magyarázta.

Jók között a legjobbakká válni – MCC turné

Fotók: Karnok Csaba

A jó iskoláról mindenkinek határozott az elképzelése

Arra a kérdésre, milyen a jó iskola, Jusztinné Nedelkovics Aliz azt válaszolta, olyan, ahol teljes embert nevelnek, az értelem mellett az érzelmi, társas és spirituális oldalára is fókuszálnak. – A jó iskola nem csak az oktatásra, hanem a közösségi léthez is biztosít időt – jelentette ki. Nagy Anett szerint az egyéni tanulói életutak kerültek mostanra a középpontba, így ők a tehetséggondozásban találták meg a fő profilt. A 42 intézményt fenntartó tankerületi igazgató, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szerint az a jó iskola, ahol a gyerek jól érzi magát, képes kibontakozni és működik a kémia a család, a gyerek és az iskola között. Dobi János pedig azt emelte ki, hogy az iskola szellemi alkotóműhely – még akkor is, ha szoros az elvárásrendszer. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu