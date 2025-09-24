A múlt arcai visszatérnek: emlékfalat kapnak az elveszett tablók a Galamb iskolában

– 1998-ban kerültem ide dolgozni és már akkor megtetszett, hogy a folyosókon nagyon sok iskolai tabló látható – idézte fel a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum igazgatója, Horváth Zoltán. Azt viszont szomorúan tapasztalta, hogy a régieket gyakran eltüntették, padlásra vitték, amikor újat helyeztek ki. A tavalyi felújítás alkalmával ezek közül aztán sok előkerült. Éppen jókor, mert ugyancsak a múlt évben jelentkezett az iskola szegvári öreg diákja, Purgel Zoltán, aki szép emlékeire tekintettel vállalta, hogy a meglévő tablókat megörökíti. A három napos munka végén, amiről lapunk is beszámolt, ennek híre ment és egyre több itt végzett egykori tanuló érdeklődött: vajon az övé is megvan? Jelentős részük elveszett – korabeli fénykép azonban sokról maradt.

Iskolai tabló eredeti fényképe és az alapján készült bekeretezett kép Horváth Zoltán kezében - az eredeti már nincs meg. Fotó: Szabó Imre

Az elveszett iskolai tablók emlékfalat kapnak

Ez azt követően derült ki, hogy Horváth elkezdte közzétenni az iskola most elkészült tablófotóit, a legrégebbiektől előrefelé haladva az időben. Többen ugyanis jelezték, az övéké kimaradt a sorból, nekik viszont megvan a sajátjukról annak idején készített, a ballagáskor ajándékba kapott kép. Ezeket most egyre többen hozzák be; az intézményben jó minőségben digitalizálják, majd A3-as méretben kinyomtatják és bekeretezik.