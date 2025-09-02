szeptember 2., kedd

Emlékszel még az iskolaköpenyre? – Volt, akinek kötelező, másnak menőség

A mai negyvenesek, de inkább az ötvenes korosztály – nagyjából a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évekről van szó – már az általános iskolába egyenruhában járt. Az iskolaköpeny kötelező volt, a színe kék, és a lányoké kicsit elegánsabb, szebb, csinosabb volt, mint a fiúké. Már régen eltűnt, információink szerint Szegeden is csak egy suliban, a Karolinában kell hordania a diákságnak.

Imre Péter

A tanévkezdés juttatta eszembe. Diolen Mobi. Ez a márkanév nosztalgikus emlékeket kelt az ötvenes korosztályban, a fiatalabbak pedig csak találgatják, vajon mi lehet ez? Iskolaköpeny márka volt, és amit akkor, de később sem nagyon tudtuk – nem volt lényeges –, hogy a Kőbányai Textil és a Szegedi Ruhagyár terméke volt. Nekem is ilyen volt, szerettem és tetszett a felső zsebnél a hódot, hörcsögöt, mókust – majdnem mindenki más állatot látott bele – ábrázoló pajzs alakú címer.

A Toldy Ferenc Gimnázium tanterme, a tanuló Diolen Mobi iskolaköpenyben.
 Diolen Mobi, az iskolaköpeny, amit mindenkinek hordania kellett. Fotó: Urbán Tamás/Fortepan

Kötelező volt

Az iskolaköpeny viselése anno a szocialista országokban kötelező volt, ami az én időmben – a hetvenes és nyolcvanas években –, még egységes volt és zártan, vagyis begombolva kellett hordani. Aztán már lázadhattak a diákok, viselhették nyitottan – így megmutathatták, milyen szép ruhát kaptak szüleiktől –, valamint egy-két jelvény, a kedvenc banda kitűzője is helyet kaphatott rajta. De sokáig retorziótól is tarthatott az a nebuló, akin nem volt, vagy divatosan, feltűrt ujjal – úgy emlékszem rövid ujjú is volt –, vagy kigombolva hordta. Végül kikopott, eltűnt az osztálytermekből, az iskolákból. Még a politika szintjén is szóba került, a kormány is foglalkozott vele.

Máig divat?

A szocializmus idején – mint már említettük – kötelező volt a viselése, melynek az egységesítés, a családok és gyerekek közötti gazdasági, gazdagsági különbségek elfedése volt acélja. Érdekesség, hogy bár a köpeny a kényszer szimbóluma volt – ezért is lázadt ellene majdnem minden generáció –, főleg az angol iskolákban és az ázsiai országokban a mai napig divat, népszerű az iskolai egyenruha. A köpeny Magyarországon is kapható – 2020 augusztusából találtunk Facebook-hirdetést –, vagyis választható viselet a famíliáknak. Viszont érdekes a 2013. februárjából származó kínai hír, miszerint Sanghajban betiltották a rákkeltő(!) iskolaköpenyt.

Iskolaköpeny ma

Kíváncsi voltam a kollégák véleményére, többen nem emlékeztek, mert már nem emlékezhettek rá – nem hordták. Akadt kollegina, aki már csak egy-két évig viselte, és megemlítette, rossz volt, mert eltakarta a ruhájukat, „rejtette”, milyen szépen öltöztek fel. A másik kollegina arra emlékezett, hogy a szülei varrattak neki iskolaköpenyt, ami egyedi és csinos volt. Azt is mondta: most sem lenne baj, ha védené, elfedné az utcai ruhát, és egyben azt is, kinek milyen drága, trendi vagy olcsóbb, egyszerűbb cuccra futja. És ma ezek a különbségek sokkal látványosabbak, mint a hetvenes és a nyolcvanas esztendőkben. Szegeden csak a Karolina Iskolában viselnek a diákok iskolaköpenyt – megnéztük a fotókat, jól néznek ki benne.

 

