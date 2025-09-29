Részegen vezettek, most fizethetnek és gyalogolhatnak

A Szentesi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban két ittas járművezető ügyét vitte bíróság elé. Az egyik férfi otthonában fogyasztott nagyobb mennyiségű pálinkát, majd teherautóval indult Budapestre, de Szentes belterületén rendőri ellenőrzés során pozitív eredményt mutatott a szonda.

Ittas járművezetőket buktatott le a szonda. Illusztráció: Shutterstock

A bíróság 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte, és egy évre eltiltotta a járművezetéstől.

A másik vádlott házi pálinkát és sört ivott, mielőtt autóval Szentesről Hódmezővásárhely felé indult. Őt szintén közúti ellenőrzés során állították meg, és a szonda alkoholfogyasztást igazolt. Az ítélet értelmében 300.000 forint pénzbüntetést kapott, valamint nyolc hónapra bevonták a jogosítványát. Mindkét ítélet jogerőre emelkedett, mivel sem az ügyészség, sem a védelem nem fellebbezett.