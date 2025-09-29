szeptember 29., hétfő

Ítélet

Részegen vezettek, most fizethetnek és gyalogolhatnak

Ittas sofőrök a bíróság előtt.

Delmagyar.hu

A Szentesi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban két ittas járművezető ügyét vitte bíróság elé. Az egyik férfi otthonában fogyasztott nagyobb mennyiségű pálinkát, majd teherautóval indult Budapestre, de Szentes belterületén rendőri ellenőrzés során pozitív eredményt mutatott a szonda.

Alkoholszonda buktatja le az ittas járművezetőket.
Ittas járművezetőket buktatott le a szonda. Illusztráció: Shutterstock

A bíróság 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte, és egy évre eltiltotta a járművezetéstől.

A másik vádlott házi pálinkát és sört ivott, mielőtt autóval Szentesről Hódmezővásárhely felé indult. Őt szintén közúti ellenőrzés során állították meg, és a szonda alkoholfogyasztást igazolt. Az ítélet értelmében 300.000 forint pénzbüntetést kapott, valamint nyolc hónapra bevonták a jogosítványát. Mindkét ítélet jogerőre emelkedett, mivel sem az ügyészség, sem a védelem nem fellebbezett.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

