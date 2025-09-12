Életveszélyes lehet, ha nem ismered ezt a szabályt, most szakértő magyarázza el, hogyan alkalmazd

A jobbkéz-szabály az egyik legelső, amit megtanulunk tanulóvezetőként. Szegeden különösen sokszor kell alkalmazni, mert a város utcáinak nagy részében a jobbkéz-szabály a mérvadó. A tanév kezdetével még fontosabbá vált annak betartása.

A jobbkéz-szabály Szegeden is sűrűn alkalmazandó. Fotó: Shutterstock

A jobbkéz-szabály betartása Szegeden is hiányos

A sulikezdés időszakában a rendőrség minden évben figyelmeztet a fokozott közlekedési veszélyekre. Nemcsak a megnövekedett forgalom és a gyermekek kiszámíthatatlan mozgása miatt kell óvatosabbnak lennünk, hanem azért is, mert a legtöbb oktatási intézmény környékén a jobbkéz-szabály érvényesül. Szegeden a legtöbb iskola szerencsés módon nem közvetlenül a nagy forgalmú főutak mellett található, hanem mellékutcákban vagy 30-as zónákban. Ezekben a zónákban jellemzően nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák, vagyis minden kereszteződésben a klasszikus jobbkéz-szabály elve szerint kell haladni. Sándor Zsuzsa szegedi gépjárművezető oktató szerint a legtöbb sofőr a mai napig nem tudja felismerni az alapvető utasítást.

– Előfordul, hogy egy-egy kereszteződést külön sárga útburkolati jelekkel kellett kiemelni, mert annyian hibáztak ott. A tanulóvezetőknél is azt tapasztalom, hogy nem mindig tudják rögtön, mi számít jobbról érkező forgalomnak – nyilatkozta lapunknak.

Hasonló káoszt okoz még az is, amikor más településekről érkezők nem ismerik a szegedi közlekedést. Vidékről bejáró szülők, kollégiumba költöző diákok hozzátartozói gyakran bizonytalanok, ha nem látnak táblát. Előfordul, hogy senki sem mer elindulni, és végül a bátrabb sofőrök taposnak a gázra.

Rejtett 30-as korlátozások

Nemcsak a jobbkéz-szabály szokott zavart kelteni, hanem egy kevésbé ismert KRESZ-szabály is: ha a gyermekeket jelző veszélytábla alatt távolságjelző kiegészítés is szerepel, akkor az adott szakaszon legfeljebb 30 kilométer/órával lehet közlekedni.

– Ezt szinte senki sem ismeri, sokszor a tanulók sem értik, miért kell lassítani, miközben a többi autós simán halad tovább ötvennel. Pedig ez a szabály egyértelmű – tette hozzá Sándor Zsuzsa.