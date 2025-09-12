szeptember 12., péntek

KRESZ

1 órája

Életveszélyes lehet, ha nem ismered ezt a szabályt, most szakértő magyarázza el, hogyan alkalmazd

A tanév kezdetével nemcsak a gyerekek, hanem a sofőrök is új kihívásokkal szembesülnek Szegeden. Az iskolák környékén a jobbkéz-szabály és a 30-as zónák betartása kiemelten fontos a balesetek megelőzése érdekében. Egy helyi oktató szerint azonban sok autós még mindig bizonytalan, vagy csak egyszerűen nem tartja be az alapvető szabályt.

Munkatársunktól

A jobbkéz-szabály az egyik legelső, amit megtanulunk tanulóvezetőként. Szegeden különösen sokszor kell alkalmazni, mert a város utcáinak nagy részében a jobbkéz-szabály a mérvadó. A tanév kezdetével még fontosabbá vált annak betartása. 

Fontos a jobbkéz-szabály.
 A jobbkéz-szabály Szegeden is sűrűn alkalmazandó. Fotó: Shutterstock

A jobbkéz-szabály betartása Szegeden is hiányos 

A sulikezdés időszakában a rendőrség minden évben figyelmeztet a fokozott közlekedési veszélyekre. Nemcsak a megnövekedett forgalom és a gyermekek kiszámíthatatlan mozgása miatt kell óvatosabbnak lennünk, hanem azért is, mert a legtöbb oktatási intézmény környékén a jobbkéz-szabály érvényesül. Szegeden a legtöbb iskola szerencsés módon nem közvetlenül a nagy forgalmú főutak mellett található, hanem mellékutcákban vagy 30-as zónákban. Ezekben a zónákban jellemzően nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák, vagyis minden kereszteződésben a klasszikus jobbkéz-szabály elve szerint kell haladni. Sándor Zsuzsa szegedi gépjárművezető oktató szerint a legtöbb sofőr a mai napig nem tudja felismerni az alapvető utasítást. 

– Előfordul, hogy egy-egy kereszteződést külön sárga útburkolati jelekkel kellett kiemelni, mert annyian hibáztak ott. A tanulóvezetőknél is azt tapasztalom, hogy nem mindig tudják rögtön, mi számít jobbról érkező forgalomnak – nyilatkozta lapunknak. 

Hasonló káoszt okoz még az is, amikor más településekről érkezők nem ismerik a szegedi közlekedést. Vidékről bejáró szülők, kollégiumba költöző diákok hozzátartozói gyakran bizonytalanok, ha nem látnak táblát. Előfordul, hogy senki sem mer elindulni, és végül a bátrabb sofőrök taposnak a gázra. 

Rejtett 30-as korlátozások

Nemcsak a jobbkéz-szabály szokott zavart kelteni, hanem egy kevésbé ismert KRESZ-szabály is: ha a gyermekeket jelző veszélytábla alatt távolságjelző kiegészítés is szerepel, akkor az adott szakaszon legfeljebb 30 kilométer/órával lehet közlekedni. 

– Ezt szinte senki sem ismeri, sokszor a tanulók sem értik, miért kell lassítani, miközben a többi autós simán halad tovább ötvennel. Pedig ez a szabály egyértelmű – tette hozzá Sándor Zsuzsa.  

Új KRESZ-re várva

Az oktatók abban bíznak, hogy a készülő, teljesen újraírt KRESZ képes lesz tisztázni majd több ilyen ellentmondásos helyzetet. Addig is Sándor Zsuzsa hangsúlyozza, hogy Szegeden utcáin, főleg az iskolák környékén ne rutinból vezessünk, hanem figyeljük a táblákat, vagy azok hiányát. A szabály fontosságára a rendőrség is figyelmeztet, a Police.hu-n ez áll:

„Sok iskola környékén egyenrangú utak keresztezik egymást, melyeknél a „jobbkéz-szabály” alkalmazandó. Javasoljuk, hogy ezeket a kereszteződéseket fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítsék meg, majd csak azután haladjanak be, ha elengedték a jobbról érkező járműveket vagy ha meggyőződtek arról, hogy jobbról nem jön senki. Fontos még megemlíteni, hogy elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják! Tehát célszerű nem csak a jobb kéz felől eső utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni. ”

 

