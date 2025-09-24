2 órája
Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval
Kovács Kokó István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának avatásán. A legendás magyar bokszolónak egykori szőregi otthonánál állítottak emléket.
Emléktáblát avattak szerdán a nemrég elhunyt Joe Bugner egykori szőregi házánál. A bokszoló a Szerb utca 150 alatt álló ingatlanban töltötte gyermekéveit. Először Angliában élt, ott figyeltek fel tehetségére, a profi karrierje azonban már Ausztráliában bontakozott ki. Kétszer bunyózott a legendás Muhammad Alival is. Később színészként is ismert lett: több Bud Spencer-Terence Hill filmben is felbukkant rosszfiúként. A legismertebb mondat, ami hozzá kötődik a "Bunkó vagy Bugsy", mely annak idején szállóigévé vált. Gyökereire mostantól felirat is emlékeztet mindenkit az egykori szülői ház homlokzatán.
Joe Bugner emléktábla Szőregen: összefogással állították
Az emléktáblát a Veterán Bunyósok Alapítványa a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Szeged-Szőreg településrészi önkormányzat közösen állíttatta. Avramov András önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, olyan embernek állítottak emléket, aki Szőregről indult. - Bugner Jóska sportolóként, majd színészként is világhírű lett, de mindig büszke maradt származására. Életútja azt üzeni, hogy innen is elérhető a világ bármilyen nagy színpada - fogalmazott.
A táblaavatáson jelen volt Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke is, aki elárulta, már életében felmerült, hogy Joe Bugnernek emléktáblát állítsanak szülővárosában. - Ha már akkor nem sikerült, legalább halála után ez megvalósult - mondta. Hozzátette: olyan legendáról van szó, akire méltán lehetünk büszkék. - Mostantól bárki, aki erre jár, vagy Szőregen áthajt, fogja tudni, hogy ez egy emblematikus ház, mert egy legenda, aki a magyar ökölvívásnak, sőt a filmtörténetnek is egy legendás alakja, itt született, innen indult, az első hat évét itt töltötte, és itt kapott olyan ismereteket, gyökereket, amelyek végigkísérték a pályafutását - fogalmazott.
Joe Bugner emléktáblájának avatása SzőregenFotók: Török János
Az ünnepségen a Veterán Bunyósok Alapítványa nevében beszédet mondott Erdei Zsolt Madár is. - Én Joe Bugnert először a filmekből ismertem. Amikor már hosszabb ideje az ökölvívással foglalkoztam, az is kiderült számomra, hogy nagy bunyós. Olyan szemlyislégről van szó, aki soha nem adta fel a magyar mivoltát és ezért büszkék vagyunk rá - mondta.
Az emléktábla megkoszorúzását követően a jelen lévő sportolók, illetve Joe Bugner rokonai is lerótták tiszteletüket az emléktáblánál.
