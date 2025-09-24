Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval

Emléktáblát avattak szerdán a nemrég elhunyt Joe Bugner egykori szőregi házánál. A bokszoló a Szerb utca 150 alatt álló ingatlanban töltötte gyermekéveit. Először Angliában élt, ott figyeltek fel tehetségére, a profi karrierje azonban már Ausztráliában bontakozott ki. Kétszer bunyózott a legendás Muhammad Alival is. Később színészként is ismert lett: több Bud Spencer-Terence Hill filmben is felbukkant rosszfiúként. A legismertebb mondat, ami hozzá kötődik a "Bunkó vagy Bugsy", mely annak idején szállóigévé vált. Gyökereire mostantól felirat is emlékeztet mindenkit az egykori szülői ház homlokzatán.

Joe Bugner emléktábla Szőregen, közös összefogással állították az egykori szülői ház falára, ahol a bokszoló gyermekéveit töltötte. Fotó: Török János

Joe Bugner emléktábla Szőregen: összefogással állították

Az emléktáblát a Veterán Bunyósok Alapítványa a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Szeged-Szőreg településrészi önkormányzat közösen állíttatta. Avramov András önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, olyan embernek állítottak emléket, aki Szőregről indult. - Bugner Jóska sportolóként, majd színészként is világhírű lett, de mindig büszke maradt származására. Életútja azt üzeni, hogy innen is elérhető a világ bármilyen nagy színpada - fogalmazott.

A táblaavatáson jelen volt Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke is, aki elárulta, már életében felmerült, hogy Joe Bugnernek emléktáblát állítsanak szülővárosában. - Ha már akkor nem sikerült, legalább halála után ez megvalósult - mondta. Hozzátette: olyan legendáról van szó, akire méltán lehetünk büszkék. - Mostantól bárki, aki erre jár, vagy Szőregen áthajt, fogja tudni, hogy ez egy emblematikus ház, mert egy legenda, aki a magyar ökölvívásnak, sőt a filmtörténetnek is egy legendás alakja, itt született, innen indult, az első hat évét itt töltötte, és itt kapott olyan ismereteket, gyökereket, amelyek végigkísérték a pályafutását - fogalmazott.