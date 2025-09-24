szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

27°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval

Címkék#Erdei Zsolt#Kovács Kokó István#boksz

Kovács Kokó István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának avatásán. A legendás magyar bokszolónak egykori szőregi otthonánál állítottak emléket.

Timár Kriszta

Emléktáblát avattak szerdán a nemrég elhunyt Joe Bugner egykori szőregi házánál. A bokszoló a Szerb utca 150 alatt álló ingatlanban töltötte gyermekéveit. Először Angliában élt, ott figyeltek fel tehetségére, a profi karrierje azonban már Ausztráliában bontakozott ki. Kétszer bunyózott a legendás Muhammad Alival is. Később színészként is ismert lett: több Bud Spencer-Terence Hill filmben is felbukkant rosszfiúként. A legismertebb mondat, ami hozzá kötődik a "Bunkó vagy Bugsy", mely annak idején szállóigévé vált. Gyökereire mostantól felirat is emlékeztet mindenkit az egykori szülői ház homlokzatán.

Joe Bugner emléktábla avatása Szőregen.
Joe Bugner emléktábla Szőregen, közös összefogással állították az egykori szülői ház falára, ahol a bokszoló gyermekéveit töltötte. Fotó: Török János

Joe Bugner emléktábla Szőregen: összefogással állították

Az emléktáblát a Veterán Bunyósok Alapítványa a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Szeged-Szőreg településrészi önkormányzat közösen állíttatta. Avramov András önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, olyan embernek állítottak emléket, aki Szőregről indult. - Bugner Jóska sportolóként, majd színészként is világhírű lett, de mindig büszke maradt származására. Életútja azt üzeni, hogy innen is elérhető a világ bármilyen nagy színpada - fogalmazott.

A táblaavatáson jelen volt Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke is, aki elárulta, már életében felmerült, hogy Joe Bugnernek emléktáblát állítsanak szülővárosában. - Ha már akkor nem sikerült, legalább halála után ez megvalósult - mondta. Hozzátette: olyan legendáról van szó, akire méltán lehetünk büszkék. - Mostantól bárki, aki erre jár, vagy Szőregen áthajt, fogja tudni, hogy ez egy emblematikus ház, mert egy legenda, aki a magyar ökölvívásnak, sőt a filmtörténetnek is egy legendás alakja, itt született, innen indult, az első hat évét itt töltötte, és itt kapott olyan ismereteket, gyökereket, amelyek végigkísérték a pályafutását - fogalmazott.

Joe Bugner emléktáblájának avatása Szőregen

Fotók: Török János

Az ünnepségen a Veterán Bunyósok Alapítványa nevében beszédet mondott Erdei Zsolt Madár is. - Én Joe Bugnert először a filmekből ismertem. Amikor már hosszabb ideje az ökölvívással foglalkoztam, az is kiderült számomra, hogy nagy bunyós. Olyan szemlyislégről van szó, aki soha nem adta fel a magyar mivoltát és ezért büszkék vagyunk rá - mondta.

Az emléktábla megkoszorúzását követően a jelen lévő sportolók, illetve Joe Bugner rokonai is lerótták tiszteletüket az emléktáblánál.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu