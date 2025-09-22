Jobb, ha tudja: ezekhez a járművekhez is kötelező a jogosítvány, az egyik kifejezetten meglepő

Autó vagy motor vezetéséhez magától értetődően jogosítvány kell. De vajon mi a helyzet a különlegesebb közlekedési eszközökkel, például a quaddal vagy a lovas kocsival? Sokakat meglephet, de ezekhez is megfelelő engedély szükséges.

Ezek az okmányok jogosítanak fel a járművek vezetésére

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint Magyarországon vezetni kizárólag érvényes okmány birtokában lehet. Ilyen többek között:

A törvény 3. § (1) pontja értelmében az alábbi okmányok jogosítanak fel a járművezetésre

vezetői engedély

nemzetközi vezetői engedély

A szabályrendszer 3. § (2) bekezdése Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas dokumentumokat szedi csokorba.

Ennek értelmében a következő dokumentumok megléte szükséges

vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapja

külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély

érvényes magyar vezetői engedély

digitális állampolgárság szolgáltató által digitálisan előállított hitelesített igazolás

Ezekhez a járművekhez kell a jogosítvány

Lehet elsőre ferde szemmel nézünk a leírtakra és nem is gondolnánk, de ezekhez a közlekedési eszközökhöz tényleg kell jogosítvány.

Jogosítvánnyal vezethetőek az alábbi különlegesebb járművek

háromkerekűek

quad

traktor

targonca

lakókocsi

lovas kocsi

A háromkerekűek esetében több típust különíthetünk el: 50 köbcentis motorig AM, 125 köbcentiig már A2 jogosítvány szükséges. A quadok esetében is hasonló szabályok vannak érvényben, könnyű quadokhoz AM, míg a nehezebb típusok esetében B vagy B1 jogosítvánnyal kell rendelkezünk. A traktorok különleges helyzetben vannak, ugyanis a mezőgazdasági munkára használatos járművek vezetéséhez úgynevezett T kategóriás irattal kell rendelkezünk. Közúton közlekedő targonca és lakóautó esetén B, míg lovas kocsi hajtáskor AM, A, B, C, D, E, K, TR, V és T kategóriás dokumentumnak kell a birtokunkban lennie – írta a BAON.

