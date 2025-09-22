szeptember 22., hétfő

Szegedi hírek

1 órája

Jobb, ha tudja: ezekhez a járművekhez is kötelező a jogosítvány, az egyik kifejezetten meglepő

Quad vagy lovas kocsi? Igen, ezek vezetéséhez is szükség van jogosítványra! Összeszedtük, milyen típus kell az egyes járművekhez.

Kis Zoltán

Autó vagy motor vezetéséhez magától értetődően jogosítvány kell. De vajon mi a helyzet a különlegesebb közlekedési eszközökkel, például a quaddal vagy a lovas kocsival? Sokakat meglephet, de ezekhez is megfelelő engedély szükséges.

Sokan nem gondolnák, de quadhoz, traktorhoz és lovas kocsihoz is szükség van jogosítvány meglétére. Fotó: illusztráció
Ezek az okmányok jogosítanak fel a járművek vezetésére 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint Magyarországon vezetni kizárólag érvényes okmány birtokában lehet. Ilyen többek között:

A törvény 3. § (1) pontja értelmében az alábbi okmányok jogosítanak fel a járművezetésre 

  • vezetői engedély
  • nemzetközi vezetői engedély 

A szabályrendszer 3. § (2) bekezdése Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas dokumentumokat szedi csokorba. 

Ennek értelmében a következő dokumentumok megléte szükséges 

  • vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapja 
  • külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély 
  • érvényes magyar vezetői engedély 
  • digitális állampolgárság szolgáltató által digitálisan előállított hitelesített igazolás 

Ezekhez a járművekhez kell a jogosítvány 

Lehet elsőre ferde szemmel nézünk a leírtakra és nem is gondolnánk, de ezekhez a közlekedési eszközökhöz tényleg kell jogosítvány. 

Jogosítvánnyal vezethetőek az alábbi különlegesebb járművek 

  • háromkerekűek
  • quad
  • traktor
  • targonca
  • lakókocsi
  • lovas kocsi 

A háromkerekűek esetében több típust különíthetünk el: 50 köbcentis motorig AM, 125 köbcentiig már A2 jogosítvány szükséges. A quadok esetében is hasonló szabályok vannak érvényben, könnyű quadokhoz AM, míg a nehezebb típusok esetében B vagy B1 jogosítvánnyal kell rendelkezünk. A traktorok különleges helyzetben vannak, ugyanis a mezőgazdasági munkára használatos járművek vezetéséhez úgynevezett T kategóriás irattal kell rendelkezünk. Közúton közlekedő targonca és lakóautó esetén B, míg lovas kocsi hajtáskor AM, A, B, C, D, E, K, TR, V és T kategóriás dokumentumnak kell a birtokunkban lennie – írta a BAON

A jogosítványok megszerzésének ideje éppen most jött el Szegeden

Szeptembertől nagyszerű lehetőség nyílik a középiskolások előtt, ugyanis az ingyenes KRESZ nem csupán a szabályok elsajátítását, hanem a gyakorlati tapasztalatszerzést is kínálja. Mind a diákok, mind a szüleik ezáltal anyagi könnyebbséget élvezhetnek. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
