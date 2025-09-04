3 órája
Jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd tovább hajtott
Egy jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet két Csongrád-Csanád vármegyei település között. A férfi ütközés után megállás nélkül továbbhajtott.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén tavasszal balesetet okozott, majd megállás nélkül továbbhajtott.
Jogosítvány nélkül okozott balesetet
A vádirat szerint a sofőr, aki soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, április 5-én kora este két kistelepülés között autózott, amikor egy kanyarban áttért a szemközti sávba, és visszapillantójával nekiütközött a szemből érkező járműnek. Az ütközés következtében mindkét autó tükre letört, az egyik ráadásul betörte a vétlen jármű bal első ablakát is. Bár személyi sérülés nem történt, a vádlott megállás nélkül elhajtott, anélkül hogy meggyőződött volna arról, szükséges-e segítséget nyújtania.
A férfit cserbenhagyás vétségével vádolják, bűnösségéről a Csongrádi Járásbíróság fog határozni.
Amit az űrbe lőttünk, most a fejünkre hullhat vissza, egy szabad szemmel látható fenyegetés
110 árussal, világsztár fellépőkkel és hamisítatlan makói hangulattal készül a város a Hagymafesztiválra