Jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd tovább hajtott

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén tavasszal balesetet okozott, majd megállás nélkül továbbhajtott.

Jogosítvány nélkül okozta a balesetet, majd elhajtott a helyszínről. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Jogosítvány nélkül okozott balesetet

A vádirat szerint a sofőr, aki soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, április 5-én kora este két kistelepülés között autózott, amikor egy kanyarban áttért a szemközti sávba, és visszapillantójával nekiütközött a szemből érkező járműnek. Az ütközés következtében mindkét autó tükre letört, az egyik ráadásul betörte a vétlen jármű bal első ablakát is. Bár személyi sérülés nem történt, a vádlott megállás nélkül elhajtott, anélkül hogy meggyőződött volna arról, szükséges-e segítséget nyújtania.

A férfit cserbenhagyás vétségével vádolják, bűnösségéről a Csongrádi Járásbíróság fog határozni.