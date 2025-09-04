szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

30°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cserbenhagyás

3 órája

Jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd tovább hajtott

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#kanyarban#jogosítvány baleset#sofőr

Egy jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet két Csongrád-Csanád vármegyei település között. A férfi ütközés után megállás nélkül továbbhajtott.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén tavasszal balesetet okozott, majd megállás nélkül továbbhajtott.

jogosítvány nélkül vezetett, balesetet okozott, majd elhajtott
Jogosítvány nélkül okozta a balesetet, majd elhajtott a helyszínről. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Jogosítvány nélkül okozott balesetet

A vádirat szerint a sofőr, aki soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, április 5-én kora este két kistelepülés között autózott, amikor egy kanyarban áttért a szemközti sávba, és visszapillantójával nekiütközött a szemből érkező járműnek. Az ütközés következtében mindkét autó tükre letört, az egyik ráadásul betörte a vétlen jármű bal első ablakát is. Bár személyi sérülés nem történt, a vádlott megállás nélkül elhajtott, anélkül hogy meggyőződött volna arról, szükséges-e segítséget nyújtania.

A férfit cserbenhagyás vétségével vádolják, bűnösségéről a Csongrádi Járásbíróság fog határozni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu