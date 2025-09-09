Hősök a Lapos Beachen – a forráskúti speciális mentők a gyerekklinikáért jótékonykodtak

A forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők tevékenységével már többször találkozhattak olvasóink. Saját költségen végzik az eltűntek keresését, felkutatását, de energiájukból és lelkesedésükből még arra is futja, hogy ingyenes programot kínálva vegyenek részt rendezvényeken, szombaton az újszegedi Lapos Beachen jótékonykodtak, ott ahol a Szegedi Gyermekklinikának gyűjtöttek a szervezők.

A forráskúti speciális mentők is jótékonykodtak a hétvégén, részt vettek azon az eseményen, amint a gyerekklinikának gyűjtöttek. Fotó: Imre Péter

Ingyenes program

A D.O.R.T. Speciális Mentők négy járművet hoztak magukkal a Laposra: a keresésnél is használható, akár robbanásveszélyes helyeken is bevethető két Segway X2 elektromos eszközt, ami hasonlít a széles kerekű elektromos rollerekhez, bár a kerekei egymás mellett helyezkednek el és súlypontunk változtatásával haladhatunk vele. Ezeket ingyen próbálhatták ki a gyerekek és a felnőttek.

Jótékonykodtak

– Ezeken kívül elhoztunk egy Polaris Rangert és egy XMR speciálisan megépített mocsárjáró quadot, aminek nagy hasznát vesszük nehéz terepeken az eltűnt személyek felkutatásánál – mondta és mutatta Gyuris Norbert, és ekkor éppen egy csöppség foglalt helyet a vezetőülésben, többen állták körbe és irigykedtek rá. Háromszázezer forint értékű felajánlást is bedobtak a közösbe, amit tombolán sorsoltak ki és a bordányi Romantika Vendégház élményvezetéses túráira váltható be.

– Akadtak, akik kijelentették: szívesen támogatnának bennünket, és akár most adnak pénzt a működésünkre. Azt mondtam nekik, ha valóban komolyak a szándékaik a számlaszámunkra is utalhatnak, de a pénzt most abba a dobozba tegyék, mert most a Szegedi Gyermekklinika javára gyűjt mindenki – tette még hozzá Gyuris Norbert.

Holtan találták

Már búcsúzkodtunk, amikor Gyuris Norbert rossz hírrel szolgált: megtalálták azt az idős, 70 éves sándorfalvi férfit, akit napokon keresztül kerestek a polgárőrökkel, a rendőrökkel, a hatóságokkal együttműködve, munkájukat civilek és vadászok is segítették. Az algyői Tisza-hídig jutottak, és az általuk jelölt ponton merültek le a rendőrség búvárai, akik holtan találták meg az eltűnt bácsit. Vélhetően öngyilkos lett.