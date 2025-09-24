Motorosok, darts és bográcsok: különleges jótékonysági főzés Szegváron

Szegváron október 4-én, szombaton jótékonysági főzést szerveznek. A piactéren Pataki Attiláért rotyognak majd a bográcsok.

Jótékonysági főzés lesz Szegváron október 4-én. Illusztráció: Shutterstock

Jótékonysági főzés Pataki Attiláért

Pataki Attila, szegvári lakos súlyos agyvérzésből lábadozik. A gyógyulás költségei magasak, emiatt a család komoly anyagi nehézségekkel küzd. A jótékonysági főzés teljes bevételét nekik ajánlják fel.

A látogatókat frissen főzött lecsó, palacsinta, gyerekeknek ugrálóvár, motoros bemutató és dartsverseny is várja. A dartsverseny szombaton 12 órakor kezdődik. A nevezési díj 3000 forint, amely teljes egészében a családot támogatja, a résztvevők pedig egy tányér finom lecsót is kapnak mellé.

A szervezők mindenkit arra buzdítanak, hogy csatlakozzon a közösségi összefogáshoz – hiszen egyetlen tányér lecsó árával is hozzájárulhat Attila felépüléséhez.

Korábban Szegeden is összefogtak

Legutóbb Szegeden, a Mátyás téren tartottak jótékonysági pikniket, ahol közel húsz csapat kínálta ételeit adományért. A rendezvényen a látogatók a zsíros kenyértől a pörköltön át a süteményekig válogathattak, a bevétel pedig a Korábban Érkeztem Alapítványt támogatta.

A csapatok között baráti társaságok és cégek is szerepeltek, akik számára az esemény csapatépítőként is szolgált. A standokat kreatív ötletekkel tették vonzóvá, így igazi közösségi hangulat alakult ki.