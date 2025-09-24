szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

27°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyógyulásáért

2 órája

Motorosok, darts és bográcsok: különleges jótékonysági főzés Szegváron

Címkék#jótékonysági főzés#Pataki Attila#Szegvár#Szeged

Egy szegvári lakos gyógyulásáért gyűjtenek. Jótékonysági főzést tartanak Pataki Attiláért október 4-én. Mutatjuk a menüt és a helyszínt.

Berecz Blanka

Szegváron október 4-én, szombaton jótékonysági főzést szerveznek. A piactéren Pataki Attiláért rotyognak majd a bográcsok.

Jótékonysági főzés Pataki Attiláért.
Jótékonysági főzés lesz Szegváron október 4-én. Illusztráció: Shutterstock

Jótékonysági főzés Pataki Attiláért

Pataki Attila, szegvári lakos súlyos agyvérzésből lábadozik. A gyógyulás költségei magasak, emiatt a család komoly anyagi nehézségekkel küzd. A jótékonysági főzés teljes bevételét nekik ajánlják fel.

A látogatókat frissen főzött lecsó, palacsinta, gyerekeknek ugrálóvár, motoros bemutató és dartsverseny is várja. A dartsverseny szombaton 12 órakor kezdődik. A nevezési díj 3000 forint, amely teljes egészében a családot támogatja, a résztvevők pedig egy tányér finom lecsót is kapnak mellé.

A szervezők mindenkit arra buzdítanak, hogy csatlakozzon a közösségi összefogáshoz – hiszen egyetlen tányér lecsó árával is hozzájárulhat Attila felépüléséhez.

Korábban Szegeden is összefogtak

Legutóbb Szegeden, a Mátyás téren tartottak jótékonysági pikniket, ahol közel húsz csapat kínálta ételeit adományért. A rendezvényen a látogatók a zsíros kenyértől a pörköltön át a süteményekig válogathattak, a bevétel pedig a Korábban Érkeztem Alapítványt támogatta.

A csapatok között baráti társaságok és cégek is szerepeltek, akik számára az esemény csapatépítőként is szolgált. A standokat kreatív ötletekkel tették vonzóvá, így igazi közösségi hangulat alakult ki.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu