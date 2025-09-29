Kereskedelem, birtoklás és több száz mag miatt ítéltek el vádlottakat

A bíróság több vádlottat is bűnösnek mondott ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekben. Az elsőrendű vádlott csekély mennyiségű kábítószer kereskedelméért és birtoklásáért felelt, társai közül négyen birtoklásért, egyikük pedig jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának előkészületéért miatt találtak bűnösnek – tájékoztatott a Szegedi Járásbíróság.

Több vádlottat ítéltek el kábítószer birtoklásáért és kereskedelméért. Fotó: DM

A kiszabott büntetések változatosak voltak: két vádlott pénzbüntetést kapott, ketten közérdekű munkát, ketten pedig próbára bocsátást.

Az ügy 2021 októberében indult a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon, miután kiderült, hogy a vádlottak 2019 és 2021 között különféle kábítószereket szereztek be és fogyasztottak. Marihuánát 2000-2500 forintos, amfetamint 3500 forintos, ecstasyt pedig 2500 forintos áron vásároltak a városban.

Az eljárás során azonban a vádlottak fő beszerzési forrása, egy férfi, elhunyt, így kizárólag a vásárlók kerültek a bíróság elé.

Az egyik vádlott esetében a házkutatás során több mint ötszáz indiaikender-magot találtak, ezért őt a bíróság a jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának előkészületében találta bűnösnek.

A vádlottak büntetlen előéletűek voltak, ennek is köszönhető, hogy enyhébb büntetéseket kaptak, például pénzbírságot, közérdekű munkát vagy próbára bocsátást.