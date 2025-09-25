Ilyennek még sosem láthatta a Kakasszéki-tavat – fotókon, videókon a változás

A Kakasszéki-tavat eddig szinte teljesen eltakarta a nád, a vízfelület is eltűnt, mára azonban a szanatórium kapuján belépők rendezett tómedret láthatnak, némi vízzel. A hajdani pezsgő élet visszaállítása a cél.

Ilyen lett a kakasszéki-tó, már egy kis víz is van benne. Fotó: Kovács Erika

Kakasszéket hajdan együtt emlegették Hévízzel és Harkánnyal. Régi képeslapokon lehet látni, hogy milyen pezsgő élet zajlott itt a XX. század közepéig. Kakasszék szanatóriuma máig ismert és keresett, a fürdőre pedig nosztalgiával emlékeznek azok, akik még megmártózhattak a híres csodatóban.

A népi megfigyelések szerint ez az iszapos víz gyógyító hatással bírt. Egy Júlia nevű kislány tbc-s sipolyai valószínűleg a tó vizétől gyógyultak meg. Később róla kapta a nevét a Júlia-fürdő. A gyógyhatású tó vizének a fizioterápiában történő felhasználását már akkor szorgalmazták.

Fotó: Kovács Erika

Az 1920-as években a tó partjára üdülőházak és villák, sőt panziók is épültek. Ide jártak a vásárhelyiek nyaralni, pihenni. Sokan pedig csak fürödni a legendás strandra. Aztán jött a leépülés, a pusztulás időszaka. A strand tönkrement, a tavat ellepte a nád és az elmúlt években egyre apadt a vize is, majd ki is száradt. A szanatórium jó híre azonban máig megmaradt.

Kovács Gábor bankár, a Bankár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, műgyűjtő, filantróp szeretné visszahelyezni a térképre Kakasszéket. Azért szívügye a Székkutashoz tartozó településrész, mert ott nőtt fel.

Már fodrozza a vizet a szél a Kakasszéki-tóban

Az 1-es tó már elkészült. Ez a kapun belül a jobb oldal. A 2-es tónál is kitakaríttatok egy 30-40 méteres sávot a látvány kedvéért. Ez a munka még hátra van, október közepére készül el

– mondta lapunknak Kovács Gábor. Az eredeti tervek szerint a tó nádmentesítési és kotrási munkálatai, illetve a tereprendezés 120 millió forintba került volna, de már elérte a 200 millió forintot. A 2-es tó rövid szakaszának kotrása pedig további 25 millió forintos beruházás.

Fotó: Kovács Erika

A tó most különleges látványt nyújt. Az egykori strand lépcsői is kiszabadultak a nád fogágából. A déli partrészt is rendezték, illetve kitakarították a kis erdősávot is. Valamennyi víz is van a tóban, részben az esőzések után, részben belvíz jellegű víz, annyi, amennyit már fodroz a szél. Ez azonban még mindig kevés.

A buzgárforrásokat nem tudtuk reaktiválni. Hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ismét feltöltsük a tavat, ennek lehetőégét a vízüggyel együtt keressük, ez egy hosszabb távú, több éves történet lesz. Van halvány remény arra, hogy uniós pályázat segítségével vezessenek vizet a Kakasszéki-tóba

– mondta Kovács Gábor.