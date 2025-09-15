Szeptember közepén elindult a tanév a Kalyi Jagban, de a diáklétszámot még nem tudják

A vásárhelyi közgyűlés 2022 szeptemberében 15+5 évre adta ingyenes használatba a Kalyi Jag Egyesületnek a Nyár utca 56.szám alatti volt Táltos iskolaépületét.

A Kalyi Jag iskolájáról nem sok mindent lehet tudni. Fotó: Kovács Erika

Augusztus elején hirdették csak meg a beiratkozást

A Kalyi Jag azt vállalta, hogy saját költségre két éven belül felújítja az épületet. A 2022 szeptemberi előterjesztésben még az szerepelt, hogy az iskolát a 2023/2024-es tanévben indítják. Ez azonban nem történt meg, sőt, a 2024/2025-ös tanévben sem. Idén, augusztus 7-én hirdették meg az intézmény első tanévét, de még mindig nem tudni, hány diákjuk lesz.

Tavaly áprilisában Varga Gusztáv, egyesületi elnök több tízmillió forintos felújításról beszélt és arról, hogy még 30 millió forint hiányzik a befejezéshez. Az augusztus eleji sajtótájékoztatón azonban már azt mondták, hogy 200 millió forintot költöttek az épületre. Akkor arról, hogy hány diákjuk lesz szeptembertől, hány osztályt indítanak és mennyi lesz a pedagóguslétszám – nem tudtak beszámolni.

Kalyi Jag iskola: szeptember 10-én még nem volt matek tanár

Az egyesület Facebook-oldalán augusztus óta folyamatosan hirdették a jelentkezési lehetőséget, először augusztus 31-i határidővel, majd ezt meghosszabbították szeptember 15-re.

Rengeteg szakma tanulását hirdették, de olyat egyet sem, amelyiket eddig ne lehetett volna elsajátítani a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban, emellett gimnáziumi képzést is szerveznek.

Ösztöndíjat is hirdettek, a gimnazistáknak tanulmányi eredménytől függően 15-20 ezer forintot havonta, a szakképzésben résztvevőknek pedig a 19 ezer forintos állami ösztöndíj felett még havi 10 ezer forintot az iskolától. Emellett ingyenes országbérlettel és a rászorulóknak ingyenes étkezéssel próbálták népszerűsíteni az új intézményt, aminek a neve, a plakátok szerint, végül Kalyi Jag Nemzetiségi Általános és Középiskola lett. Egy szeptember 10-én közzétett hirdetés szerint matematika – bármely szakos óraadó tanárt és kereskedelmi szakoktatót is kerestek. A Facebook bejegyzésekből annyit még ki lehetett szűrni, hogy szeptember 1-jén kereskedő-értékesítő szakon kezdődött meg a tanév.