szeptember 16., kedd

Edit névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtély

3 órája

Gazdátlan állatpár vette birtokba a vasútállomást, befogásuk komoly kihívást jelenthet

Címkék#Rendező pályaudvar#rejtély#juh

Senki sem tudja, honnan kerültek oda, és miért nem viszi el őket senki. Hosszú idők óta egy rejtélyes kameruni juhpár kóborol a szegedi Rendező pályaudvar környékén. Vajon ki a felelős értük és meddig húzhatják még a város peremén, emberi segítség nélkül?

Kis Zoltán

Sokszor futhatunk bele kóbor kutyákba vagy macskákba, ám ezúttal különleges haszonállatok legelésznek a Szeged peremén lévő Rendező pályaudvaron. Kameruni juhpár vette birtokába a vasútállomás füves területeit. Az interneten már fotók és találgatások is keringenek róluk, de válaszokat eddig senki sem talált.

Kameruni juhpárt láttak Szegeden.
Kameruni juhpár vette birtokába a vasútállomás füves területeit. Fotó: Szegeden láttam, hallottam Facebook csoport. 

A rejtélyes kameruni juhpár története 

Egy névtelen bejegyzés került közzé a Szegeden láttam, hallottam csoportba. A juhok származásáról nem tudni semmit, állítások szerint a pályaudvaron éldegélnek már huzamosabb idő óta. Gazdájuknak kiléte nem ismert, s nem is keresi őket senki sem. 

Megkérdeztük a Magyar Államvasutak egyik munkatársát, ám hamar eloszlatta a felmerült találgatásokat: nem hozzájuk tartozik a titokzatos juhpár. A meghökkentő eset kapcsán megkérdeztünk egy szakértőt, hogy ilyen esetben mi a pontos eljárás. 

­– Ilyen esetben a város jegyzőjét kereshetjük fel, vagy egy állatvédő szervezetet, ugyan nekik jellemzően nincs kapacitásuk az állat befogására – mondta Meznerics Tünde, a Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Alapítvány kurátora. – Érdemesebb a jegyzőt felkeresni, ugyanis az ő hatáskörébe tartozik az ilyen jellegű esetek kivizsgálása – egészítette ki. 

A kameruni juhok befogása körülményes feladat 

– Amit tudni érdemes erről a fajtáról, hogy kifejezetten félősek, így nagyon körülményes a befogásuk. Az sincs kizárva, hogy valahonnan messzebbről kóboroltak el, mert megijedtek valamitől – folytatta a DAOR kurátora.

Feltételezhetően a juhpár gazdájuktól szökhetett el. Kérdéses, hogy mennyi ideig maradhatnak „szabadlábon”, amíg nem esik bántódásuk. 

– Szerencsére füves terület van, így élelmet találnak, az ivóvíz már problémásabb, hiszen mostanában nem voltak olyan nagy esőzések, de van remény arra is, hogy folyadékhoz is hozzájutnak az állatok – mondta Meznerics Tünde.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu