Gazdátlan állatpár vette birtokba a vasútállomást, befogásuk komoly kihívást jelenthet

Sokszor futhatunk bele kóbor kutyákba vagy macskákba, ám ezúttal különleges haszonállatok legelésznek a Szeged peremén lévő Rendező pályaudvaron. Kameruni juhpár vette birtokába a vasútállomás füves területeit. Az interneten már fotók és találgatások is keringenek róluk, de válaszokat eddig senki sem talált.

Kameruni juhpár vette birtokába a vasútállomás füves területeit. Fotó: Szegeden láttam, hallottam Facebook csoport.

A rejtélyes kameruni juhpár története

Egy névtelen bejegyzés került közzé a Szegeden láttam, hallottam csoportba. A juhok származásáról nem tudni semmit, állítások szerint a pályaudvaron éldegélnek már huzamosabb idő óta. Gazdájuknak kiléte nem ismert, s nem is keresi őket senki sem.

Megkérdeztük a Magyar Államvasutak egyik munkatársát, ám hamar eloszlatta a felmerült találgatásokat: nem hozzájuk tartozik a titokzatos juhpár. A meghökkentő eset kapcsán megkérdeztünk egy szakértőt, hogy ilyen esetben mi a pontos eljárás.

­– Ilyen esetben a város jegyzőjét kereshetjük fel, vagy egy állatvédő szervezetet, ugyan nekik jellemzően nincs kapacitásuk az állat befogására – mondta Meznerics Tünde, a Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Alapítvány kurátora. – Érdemesebb a jegyzőt felkeresni, ugyanis az ő hatáskörébe tartozik az ilyen jellegű esetek kivizsgálása – egészítette ki.

A kameruni juhok befogása körülményes feladat

– Amit tudni érdemes erről a fajtáról, hogy kifejezetten félősek, így nagyon körülményes a befogásuk. Az sincs kizárva, hogy valahonnan messzebbről kóboroltak el, mert megijedtek valamitől – folytatta a DAOR kurátora.

Feltételezhetően a juhpár gazdájuktól szökhetett el. Kérdéses, hogy mennyi ideig maradhatnak „szabadlábon”, amíg nem esik bántódásuk.

– Szerencsére füves terület van, így élelmet találnak, az ivóvíz már problémásabb, hiszen mostanában nem voltak olyan nagy esőzések, de van remény arra is, hogy folyadékhoz is hozzájutnak az állatok – mondta Meznerics Tünde.