1 órája
Karbantartás miatt módosul a közlekedés, ezek a legfontosabb tudnivalók
Hódmezővásárhelyen egy napra ideiglenesen áthelyezik az egyik helyijáratos buszmegállót. Karbantartási munkát végez majd az áramszolgáltató cég.
Egy napra változik a közlekedés Hódmezővásárhelyen. A karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen áthelyezik a helyijáratos buszmegállót. Másnaptól újra a megszokott rendben közlekednek a majd a járatok.
Az utca érintett szakaszát lezárják
Szeptember 13-án, szombaton az MVM Next Zrt. áramszolgáltató karbantartási munkát végez Hódmezővásárhelyen, a Petőfi Sándor utca felső, Andrássy utcához közeli szakaszán. A munkálatok idejére az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárják, ezért a buszok is kerülő útvonalon közlekednek.
Karbantartási munkálatok miatt helyezik át a buszmegállót
A munkavégzés idejére teljes szélességében lezárják az utca ezen részét, így a Balaton-Busz 43-as járata módosított útvonalon közlekedik. A Petőfi Sándor utca – Főiskola megálló után a busz a Márton utca – Bercsényi utca – Andrássy út útvonalon közlekedik a Piactér irányába. Emiatt a Petőfi utca – Háztartási bolt megállóhelyet ezen a napon áthelyezik a Kálvin János téri megállóba, a volt Béke Mozi elé. Szeptember 14-től, vagyis vasárnaptól megszokott helyen áll meg a busz.
Áll a bál a Wenckheim-kastély körül, újabb bezáró bolt Szegeden