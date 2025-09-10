Karbantartás miatt módosul a közlekedés, ezek a legfontosabb tudnivalók

Egy napra változik a közlekedés Hódmezővásárhelyen. A karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen áthelyezik a helyijáratos buszmegállót. Másnaptól újra a megszokott rendben közlekednek a majd a járatok.

Karbantartási munkálatokat végeznek Hódmezővásárhelyen. Illusztráció: Shutterstock

Az utca érintett szakaszát lezárják

Szeptember 13-án, szombaton az MVM Next Zrt. áramszolgáltató karbantartási munkát végez Hódmezővásárhelyen, a Petőfi Sándor utca felső, Andrássy utcához közeli szakaszán. A munkálatok idejére az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárják, ezért a buszok is kerülő útvonalon közlekednek.

Karbantartási munkálatok miatt helyezik át a buszmegállót

A munkavégzés idejére teljes szélességében lezárják az utca ezen részét, így a Balaton-Busz 43-as járata módosított útvonalon közlekedik. A Petőfi Sándor utca – Főiskola megálló után a busz a Márton utca – Bercsényi utca – Andrássy út útvonalon közlekedik a Piactér irányába. Emiatt a Petőfi utca – Háztartási bolt megállóhelyet ezen a napon áthelyezik a Kálvin János téri megállóba, a volt Béke Mozi elé. Szeptember 14-től, vagyis vasárnaptól megszokott helyen áll meg a busz.