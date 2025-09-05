Elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós

Életének 76. évében meghalt Prof. Dr. Kásler Miklós István MD, PhD, DSc, dr.h.c., Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében fáradhatatlanul dolgozott, és folyamatosan gyarapította tudását – közölte a Belügyminisztérium pénteken.

Prof. Dr. Kásler Miklós Széchenyi-díjas professzor a Szegedi Orvostudományi Egyetemen kezdte orvosi pályáját, életét a gyógyításnak és a nemzet szolgálatának szentelte. Fotó: MTI/ Kovács Tamás

„Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért” – írták közleményükben. Hozzátették: a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Vitályos Eszter a hivatalos oldalán búcsúzot tőle, ezekkel a szavakkal:

Meghalt Kásler Miklós: Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak!

Lezsák Sándor is a közösségi oldalán búcsúzott.

Kásler Miklós életútja és munkássága

Édesapja, Kásler István (Déva, 1918) Erdélyből származó jogász, édesanyja, Boda Aranka (Sárvár, 1923) pedagógus volt. Általános és középiskoláit Sárváron végezte.

Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1974-ben, majd több szakterületen is letette szakvizsgáit: sebészetből (1978), szájsebészetből (1988), plasztikai és rekonstrukciós sebészetből (1998), valamint onkológiából (2009).

1969-től a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetében dolgozott demonstrátorként, 1971-től a Mikrobiológiai Intézetben TDK-tagként, majd 1974-től a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikán klinikai orvosként, 1978-tól tanársegédként.

1981-ben az Országos Onkológiai Intézethez került, ahol alorvos, majd adjunktus, 1986-tól a fej-nyaksebészeti osztály főorvosa, 1992-ben pedig főigazgató főorvos lett. 1993-ban létrehozta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot, amely a daganatos betegek ellátásának országos szintű összehangolását célozta.

1994-től egyetemi tanár volt a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen, majd 1998 után négy egyetemen is tanszékvezetőként dolgozott (HIETE, Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, marosvásárhelyi MOGYE). 2007-től a Pécsi Tudományegyetem Onkológiai Tanszékének igazgatója.

Tudományos fokozatai között szerepel az orvostudományok kandidátusa (1984), az MTA doktora (2010), valamint az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagsága (2017).

2018 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere volt.