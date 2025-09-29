Drámai részletek kerültek elő Kaszás Nikolett kereséséről

Kaszás Nikolett keresésében részt vett a forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők kétfős csapata. Vasárnap reggel mentek a helyszínre, a Rám-szakadékhoz, ahol a 27 éves nőnek szeptember 7-én nyoma veszett – tudtuk meg Gyuris Norberttől, a Speciális Mentők vezetőjétől.

Kaszás Nikolett megtalálásában szerepet játszott a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők két tagja is. Illusztráció: DM

Meglett Kaszás Nikolett

Mint már említettük, a D.O.R.T. Speciális Mentők két tagja vasárnap reggel csatlakozott az országos visszhangot kiváltó, régóta folyó kereséshez, amelyben több százan vettek részt. Kaszás Nikolett holttestét 11.30 tájban találták meg, és a forráskútiak egyike, Simondán Mátyás, elsősegélynyújtó és nehézterep-kutató, tagja volt annak a háromfős, két kutyást soraiban tudó csapatnak, amely megtalálta. Gyuris Norbert elmondta, egységük hegymászókötelet, lámpát és túrafelszerelést vitt magával, járművet nem, mert azon a területen kizárólag gyalogosan lehetett kutatni az eltűnt személy után.

Algyői gyakorlat

Gyuris Norbert, a Speciális Mentők vezetője arról is beszámolt lapunknak, hogy napokkal ezelőtt részt vettek Algyőn egy nemzetközi minősítőn, amelyen nyolc technikai eszközzel vonultak fel, és ismét bizonyították felkészültségüket.