Három hét után megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett testét a Pilisben. A lánynak rejtélyes körülmények között veszett nyoma, aki a Rám-szakadékhoz ment kirándulni. Onnan viszont soha nem tért haza, azonban eltűnése előtt valaki felhívta, amit a rendőrség nem tudott lenyomozni.

Kaszás Nikolett három hete tűnt el a Pilisben. Fotó: Rendőrség

Folyamatosan keresték a lányt, azonban egy sümegi férfi különös híreket kezdett el terjeszteni online az eset kapcsán. Ádám állítása szerint nem csak hogy ismerte a lányt, de szerelmi viszony is volt köztük, ő azonban megölte Nikit. Kommentjei szinte minden Nikivel kapcsolatos poszt, bejegyzés alatt megjelennek – írta meg a Bors.

Megtalálták Kaszás Nikolettet

Szeptember 28-án, vasárnap közel ötszázan indultak el a lány keresésére, akinek a testét végül a délelőtt folyamán megtalálták. A Metropol szerint egy kutyás csapat találta meg Nikit az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében A rendőrség közölte: a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.