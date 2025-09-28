szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

37 perce

Három hét után megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Címkék#rendőrség#Kaszás Nikolett#keresés#eltűnés

Három hete keresik azt a túrázót, aki a Pilisben tűnt el. Kaszás Nikoletta kutatására vasárnap közel 500 fő indult el.

Delmagyar.hu

Megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett testét a Pilisben. A lánynak rejtélyes körülmények között veszett nyoma, aki a Rám-szakadékhoz ment kirándulni. Onnan viszont soha nem tért haza, azonban eltűnése előtt valaki felhívta, amit a rendőrség nem tudott lenyomozni.

Kaszás Nikolett rendőrségi fotója
Kaszás Nikolett három hete tűnt el a Pilisben. Fotó: Rendőrség

Folyamatosan keresték a lányt, azonban egy sümegi férfi különös híreket kezdett el terjeszteni online az eset kapcsán. Ádám állítása szerint nem csak hogy ismerte a lányt, de szerelmi viszony is volt köztük, ő azonban megölte Nikit. Kommentjei szinte minden Nikivel kapcsolatos poszt, bejegyzés alatt megjelennek – írta meg a Bors.

Megtalálták Kaszás Nikolettet

Szeptember 28-án, vasárnap közel ötszázan indultak el a lány keresésére, akinek a testét végül a délelőtt folyamán megtalálták. A Metropol szerint egy kutyás csapat találta meg Nikit az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében A rendőrség közölte: a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu