250 ember, 10 kárhelyszín, 50 sérült imitáció: valósághű katasztrófavédelmi gyakorlat zajlott a Tisza partján – videóval
Nagyszabású gyakorlaton vehettek részt a katasztrófavédelem és a társszervek képviselői Algyőn. A katasztrófavédelmi gyakorlat célja az volt, hogy élethű szimulációkban gyakorolják az árvízi beavatkozásokat és a baleseti mentéseket. A programsorozat a Duna Régió Program keretében valósult meg.
10 kárhelyszín, 250 résztvevő, 50 sérült imitáció. Ez várt azokra a résztvevőkre akik szeptember 25-én Algyő térségére érkeztek, hogy részt vegyenek a Duna Régió Program keretében szervezett közös katasztrófavédelmi gyakorlaton, amelyet a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai készítettek elő.
A nagyszabású programsorozat reggel 9 órakor kezdődött. Az ünnepi megnyitón dr. Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára, dr. Salgó László Péter Csongrád-Csanád vármegye főispánja, dr. Molnár Áron, Algyő polgármestere, valamint Rókus Imre tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató mondott beszédet. Az eseményen jelen voltak a települések polgármesterei, a járási hivatalvezetők, a projektben érintett szervezetek képviselői is.
A katasztrófavédelmi gyakorlat
A gyakorlaton hivatásos és önkéntes tűzoltók, a Vöröskereszt munkatársai és a társszervek képviselői vettek rész, akik több, valósághű helyzetben bizonyíthatták szakmai tudásukat és együttműködési képességeiket – osztotta meg a Katasztrófavédelem a weboldalán.
A gyakorlat főbb elemei között szerepelt:
- egy személyautó kiemelése a Tiszából,
- egy vízbe merült gyermek újraélesztése és egészségügyi ellátása,
- kidőlt fák alól sérültek mentése,
- tömeges közúti baleset sérültjeinek kimentése és a járművek műszaki mentése,
- valamint egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi balesetének felszámolása.
Mivel a Tisza menti településeknél nem zárható ki egy esetleges árvízi veszélyhelyzet, így a gyakorlat során ehhez kapcsolódó beavatkozásokra is felkészültek a résztvevők. Gyakorolták, hogyan kell kezelni egy esetleges gátszakadás következményeit: a kimenekítést, a kitelepítést és a lakosság befogadását. Az algyői középületben kialakított átmeneti befogadóhely ágyakkal és alapvető felszereléssel tette valósághűvé a szimulációt.
Együttműködés önkéntesek és hivatásosok között
Az operatív törzs a helyszínen koordinálta a feladatokat, és lehetősége volt gyakorolni a térinformatikai és hírközlési eszközök alkalmazását is.
A résztvevők a gyakorlatok elvégzése során tanúbizonyosságot tettek magas szintű szakmai felkészültségükről. Maradéktalanul teljesítették a meghatározott feladatokat, ezzel megmutatva, hogy a katasztrófavédelem, a társszervek, az önkormányzatok és az önkéntesek együttműködése minden helyzetben eredményes és hatékony.
A Fővárosi Vízművek víztisztító egysége is részt vett a gyakorlaton, akik a világ több pontján, valódi missziók során is bizonyították már világszínvonalú tudásukat és kapacitásaikat.
A szakmai rendezvény keretében Csongrád–Csanád Vármegye nyolc önkéntes mentőszervezete sikeres nemzeti újraminősítő gyakorlatot hajtott végre, ami további öt évre feljogosítja őket arra, hogy a hivatásos tűzoltó egységek oldalán részt vegyenek kárfelszámolási tevékenységekben – tette közzé a Katasztrófavédelem. A gyakorlaton minden résztvevő sikerrel teljesítette feladatát, a kitűzött célok megvalósultak, és a rendezvény hozzájárult a felkészültség, a szakmai kapcsolatok és a közös védekezési képesség további erősítéséhez.
