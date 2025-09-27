250 ember, 10 kárhelyszín, 50 sérült imitáció: valósághű katasztrófavédelmi gyakorlat zajlott a Tisza partján – videóval

10 kárhelyszín, 250 résztvevő, 50 sérült imitáció. Ez várt azokra a résztvevőkre akik szeptember 25-én Algyő térségére érkeztek, hogy részt vegyenek a Duna Régió Program keretében szervezett közös katasztrófavédelmi gyakorlaton, amelyet a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai készítettek elő.

Katasztrófavédelmi gyakorlat Algyőn, ahol árvízi védekezést és baleseti mentéseket is szimuláltak. Fotó: Katasztrófavédelem

A nagyszabású programsorozat reggel 9 órakor kezdődött. Az ünnepi megnyitón dr. Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára, dr. Salgó László Péter Csongrád-Csanád vármegye főispánja, dr. Molnár Áron, Algyő polgármestere, valamint Rókus Imre tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató mondott beszédet. Az eseményen jelen voltak a települések polgármesterei, a járási hivatalvezetők, a projektben érintett szervezetek képviselői is.

A katasztrófavédelmi gyakorlat

A gyakorlaton hivatásos és önkéntes tűzoltók, a Vöröskereszt munkatársai és a társszervek képviselői vettek rész, akik több, valósághű helyzetben bizonyíthatták szakmai tudásukat és együttműködési képességeiket – osztotta meg a Katasztrófavédelem a weboldalán.

A gyakorlat főbb elemei között szerepelt:

egy személyautó kiemelése a Tiszából,

egy vízbe merült gyermek újraélesztése és egészségügyi ellátása,

kidőlt fák alól sérültek mentése,

tömeges közúti baleset sérültjeinek kimentése és a járművek műszaki mentése,

valamint egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi balesetének felszámolása.

Mivel a Tisza menti településeknél nem zárható ki egy esetleges árvízi veszélyhelyzet, így a gyakorlat során ehhez kapcsolódó beavatkozásokra is felkészültek a résztvevők. Gyakorolták, hogyan kell kezelni egy esetleges gátszakadás következményeit: a kimenekítést, a kitelepítést és a lakosság befogadását. Az algyői középületben kialakított átmeneti befogadóhely ágyakkal és alapvető felszereléssel tette valósághűvé a szimulációt.

Együttműködés önkéntesek és hivatásosok között

Az operatív törzs a helyszínen koordinálta a feladatokat, és lehetősége volt gyakorolni a térinformatikai és hírközlési eszközök alkalmazását is.