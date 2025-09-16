Katonák és járműoszlopok: így zajlik az ország legnagyobb átcsoportosítása – képekkel

Dr. Csurgó Attila ezredes, az ezred parancsnoka a gyakorlat indításakor elmondta: a feladat összetett átcsoportosítási és logisztikai próbát jelent a katonáknak.

A szentesi katonák Szolnokra indultak az utóbbi évek legnagyobb honvédségi gyakorlat keretében. Fotó: Szabó Viktor

– Az Adaptíve Hussars 2025-ös gyakorlat keretében azt teszteljük, hogy katonáik képesek-e önálló menetben, harcászati menetben egyik helyőrségből a másikba eljutni, és hogyan működnek az ellátórendszerek az új helyőrségtámogató koncepció mentén — fogalmazott az ezredes.

A katonák több hétig lesznek távol

A gyakorlat nem csupán a járműmozgásról szól: az átcsoportosítás után a katonák helyszíni kiképzési feladatokat hajtanak végre. Kiemelt gyakorlati elemek lesznek az útépítési és tereprendezési munkák, valamint a víztisztító berendezések telepítése és üzembe helyezése — mindez valós körülmények közti idő- és hatékonyságméréssel. Mérni fogják, mennyi idő alatt tudják a katonák az eszközt telepíteni és csomagolt ivóvizet előállítani.

Szolnokra tart a szentesi ezred

A gyakorlat bizonyos elemei már az ország különböző pontjain települtek; a jelenlegi oszlop Szolnokra tart. Az átcsoportosítás hetekig, várhatóan október közepéig tart majd, aminek következtében a közutakon nagyobb katonai gépjármű-forgalomra és időszakos torlódásokra kell számítani. A parancsnok hangsúlyozta, hogy a menetoszlopok kísérését és a közlekedők tájékoztatását katonai rendészeti biztosítás segíti. A honvédek türelmet és megértést kérnek az utakon közlekedőktől a várható fennakadások miatt.

Az alakulatok több helyőrségben is megállják a helyüket

A gyakorlat célja nem csak a műveleti képességek fejlesztése, hanem annak demonstrálása is, hogy az alakulatok rugalmasan, több helyőrségben is képesek működni, és hogy az új ellátórendszerek képesek támogatni az ilyen jellegű diszlokációkat.