Hadgyakorlat

2 órája

Látványos hadgyakorlatot tartottak a szentesi katonák a Tiszán – galériával, videóval

Szentesnél, a Tisza-parton kedden a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede tartott átkelési kiképzést. A „Szentes Castle” néven zajló feladat az „Adaptív Huszár 2025” hadgyakorlat előkészítésének része, amelynek keretében a katonák vízi akadályok leküzdésére és hídépítésre való képességeit fejlesztik a harcoló erők támogatására.

Szabó Viktor

A kiképzés során a műszaki alakulat hídépítő zászlóalja olyan mozdulatokat hajtott végre, amelyek a valóságos helyzeteket szimulálták. A katonák félhidakat illesztettek össze, elvégezték a hídtengely behúzását, valamint gyakorolták a hídzárási folyamatot is. Bár a teherhajós üzemeltetés most nem szerepelt a programban, minden más mozzanatot a gyakorlat teljes hitelességével mutattak be.

Katonák gyakorlaton, a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede tartott átkelési kiképzést
A katonák valós körülmények között gyakorolták a vízi akadály leküzdését. Fotó: Szabó Viktor

A vízi akadályok leküzdése nélkülözhetetlenek a katonáknak

Nagy Gábor, az MH14-es műszaki ezred hídépítő zászlóaljnak megbízott törzsfőnöke a helyszínen hangsúlyozta: Magyarország területén szinte minden 40-50 kilométeren találkozhatnak a csapatok valamilyen vízi akadállyal, legyen az kisebb patak, folyó vagy tó.

Az ilyen akadályok leküzdése nélkülözhetetlen a manőverező alegységek mozgásának biztosításához 

– emelte ki.

A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede tartott átkelési kiképzést

Fotók: Szabó Viktor

Biztonságos átkelést garantálnak a nagyobb gépeknek is

Az őrnagy arra is rámutatott, hogy a most alkalmazott híd maximális teherbírása 60 tonna. Ez elegendő ahhoz, hogy a honvédség legnehezebb lánctalpas és kerekes harcjárművei is biztonságosan áthaladjanak rajta. Mint mondta, sokszor félreértésre ad okot, hogy a híd tervezésekor összteherbírásról beszélnek, holott itt a 60 tonna az üzembiztosan átkelhető legnagyobb súlyt jelenti.

A gyakorlat célja az volt, hogy a műszaki katonák valós körülmények között is bizonyítsák felkészültségüket. Az esemény egyben fontos állomást jelentett a nagyobb volumenű „Adaptív Huszár 2025” hadgyakorlat előkészületei során.

