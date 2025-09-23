2 órája
Látványos hadgyakorlatot tartottak a szentesi katonák a Tiszán – galériával, videóval
Szentesnél, a Tisza-parton kedden a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede tartott átkelési kiképzést. A „Szentes Castle” néven zajló feladat az „Adaptív Huszár 2025” hadgyakorlat előkészítésének része, amelynek keretében a katonák vízi akadályok leküzdésére és hídépítésre való képességeit fejlesztik a harcoló erők támogatására.
A kiképzés során a műszaki alakulat hídépítő zászlóalja olyan mozdulatokat hajtott végre, amelyek a valóságos helyzeteket szimulálták. A katonák félhidakat illesztettek össze, elvégezték a hídtengely behúzását, valamint gyakorolták a hídzárási folyamatot is. Bár a teherhajós üzemeltetés most nem szerepelt a programban, minden más mozzanatot a gyakorlat teljes hitelességével mutattak be.
A vízi akadályok leküzdése nélkülözhetetlenek a katonáknak
Nagy Gábor, az MH14-es műszaki ezred hídépítő zászlóaljnak megbízott törzsfőnöke a helyszínen hangsúlyozta: Magyarország területén szinte minden 40-50 kilométeren találkozhatnak a csapatok valamilyen vízi akadállyal, legyen az kisebb patak, folyó vagy tó.
Az ilyen akadályok leküzdése nélkülözhetetlen a manőverező alegységek mozgásának biztosításához
– emelte ki.
A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede tartott átkelési kiképzéstFotók: Szabó Viktor
Biztonságos átkelést garantálnak a nagyobb gépeknek is
Az őrnagy arra is rámutatott, hogy a most alkalmazott híd maximális teherbírása 60 tonna. Ez elegendő ahhoz, hogy a honvédség legnehezebb lánctalpas és kerekes harcjárművei is biztonságosan áthaladjanak rajta. Mint mondta, sokszor félreértésre ad okot, hogy a híd tervezésekor összteherbírásról beszélnek, holott itt a 60 tonna az üzembiztosan átkelhető legnagyobb súlyt jelenti.
A gyakorlat célja az volt, hogy a műszaki katonák valós körülmények között is bizonyítsák felkészültségüket. Az esemény egyben fontos állomást jelentett a nagyobb volumenű „Adaptív Huszár 2025” hadgyakorlat előkészületei során.
Katonák és járműoszlopok: így zajlik az ország legnagyobb átcsoportosítása – képekkel
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!