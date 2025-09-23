Látványos hadgyakorlatot tartottak a szentesi katonák a Tiszán – galériával, videóval

A kiképzés során a műszaki alakulat hídépítő zászlóalja olyan mozdulatokat hajtott végre, amelyek a valóságos helyzeteket szimulálták. A katonák félhidakat illesztettek össze, elvégezték a hídtengely behúzását, valamint gyakorolták a hídzárási folyamatot is. Bár a teherhajós üzemeltetés most nem szerepelt a programban, minden más mozzanatot a gyakorlat teljes hitelességével mutattak be.

A katonák valós körülmények között gyakorolták a vízi akadály leküzdését. Fotó: Szabó Viktor

A vízi akadályok leküzdése nélkülözhetetlenek a katonáknak

Nagy Gábor, az MH14-es műszaki ezred hídépítő zászlóaljnak megbízott törzsfőnöke a helyszínen hangsúlyozta: Magyarország területén szinte minden 40-50 kilométeren találkozhatnak a csapatok valamilyen vízi akadállyal, legyen az kisebb patak, folyó vagy tó.

Az ilyen akadályok leküzdése nélkülözhetetlen a manőverező alegységek mozgásának biztosításához

– emelte ki.