Kátyúzási munkálatok miatt akadozhat a forgalom az algyői Tisza-hídon

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai 2025. szeptember 23-án, kedden 8 és 12 óra között – az időjárás függvényében – kátyúzási munkálatokat végeznek az algyői Tisza-hídon – derült ki a Magyar Közút közleményéből.

Kátyúzási munkálatok miatt lassabb lehet az átjutás. Archív fotó: Karnok Csaba

A javítás ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás és kézi irányítás lesz érvényben, a munkák várhatóan fél nap alatt befejeződnek, ezt követően a közlekedés ismét zavartalanul haladhat.