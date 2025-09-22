Lassú haladás
1 órája
Kátyúzási munkálatok miatt akadozhat a forgalom az algyői Tisza-hídon
Kedden reggel 8 és 12 óra között kátyúznak a szakemberek.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai 2025. szeptember 23-án, kedden 8 és 12 óra között – az időjárás függvényében – kátyúzási munkálatokat végeznek az algyői Tisza-hídon – derült ki a Magyar Közút közleményéből.
A javítás ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás és kézi irányítás lesz érvényben, a munkák várhatóan fél nap alatt befejeződnek, ezt követően a közlekedés ismét zavartalanul haladhat.
