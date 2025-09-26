szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

18°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrány

2 órája

Kiakadtak Vásárhelyen: egy férfi szerint a nőknek kötelességük reggel kávét főzni a férjüknek

Címkék#asszony#kávé#hímsoviniszta

Sokaknál kiverte a biztosítékot Hódmezővásárhelyen, a közkedvelt közösségi csoportban egy férfi posztja, aki szerint a reggeli kávét az asszonyok kötelessége elkészíteni, és néha ágyba vinni a férjeiknek. Szerinte csak ekkor igazán nő a nő. Voltak, akik ezt viccnek tekintették, mások szerint a posztoló hímsoviniszta. A férfi korábban a mosogatórongy használatával kapcsolatban sokkolta a vásárhelyi asszonyokat.

Kovács Erika

Volt, aki hímsoviniszta jelzővel illette azt a férfit, aki egy közösségi bejegyzésben azt posztolta, „aki igazán nő, az kávét ad a férfinak az ágyban, reggel is”. 

Kávét főz a fiatal nő.
Többen is leírták, csakis szeretetből főznek kávét a párjuknak, nem kötelességből. Képünk illusztráció 

Ettől lenne rendes a nő?

„Asszonyok, Hölgyeim, figyelem! Kimondom! A reggeli kávé az asszony kötelessége szerintem! Nem azért, mert a férfi béna lenne a konyhában, hanem mert a rendes nő tudja, hogy az ura kávé nélkül nem férfi, hanem csak egy kóválygó árnyék! És igen, néha az ágyba is illik vinni! Ez nem szolgaság, hanem szeretet.” – írta a vásárhelyi férfi a posztjában. Azt is írta, „aki igazán nő, az kávét ad a férfinak az ágyban, reggel is”. 

Szeretetből, nem kötelességből

Több mint 400 komment érkezett a bejegyzésre. Egy hölgy szerint az ilyen férfi „köcsög”, egy nőnek nem kell rabszolgaként élni a férfi kénye-kedve szerint. Más azt írta, ő mindennap visz a férjének kávét az ágyba, de nem kötelességből, hanem szeretetből. 

Volt, aki szerint hímsoviniszta, más szerint vicces

Volt, aki hímsovinisztának nevezte a bejegyzést, amire a „szerző” még rátett egy jó nagy lapáttal: „...igyekszem mértékkel adagolni a hímsovinizmust, ami néha olyan, mint a cukor a kávéban! Van, aki keserűen szereti és van, aki meg nem bírja nélküle!” Egy hölgy azt írta a posztolónak: „Az ilyen okos férfiakat mint te vagy, egy vödör jeges vízzel ébreszteném. Természetesen ágyba kapnád”

Akadtak, akik szerint a poszt csak vicc volt, amit nem kell komolyan venni. Korábban ugyanez a férfi egyébként egy mosogatórongyos poszttal fárasztotta a vásárhelyi asszonyokat. Úgy fogalmazott, aki az ő elismerését akarja kivívni, kezdje azzal, hogy mosogatás után a mosogatórongyot „nem hagyja dögleni a mosogató szélén”.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu