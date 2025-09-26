Kiakadtak Vásárhelyen: egy férfi szerint a nőknek kötelességük reggel kávét főzni a férjüknek

Volt, aki hímsoviniszta jelzővel illette azt a férfit, aki egy közösségi bejegyzésben azt posztolta, „aki igazán nő, az kávét ad a férfinak az ágyban, reggel is”.

Többen is leírták, csakis szeretetből főznek kávét a párjuknak, nem kötelességből. Képünk illusztráció

Ettől lenne rendes a nő?

„Asszonyok, Hölgyeim, figyelem! Kimondom! A reggeli kávé az asszony kötelessége szerintem! Nem azért, mert a férfi béna lenne a konyhában, hanem mert a rendes nő tudja, hogy az ura kávé nélkül nem férfi, hanem csak egy kóválygó árnyék! És igen, néha az ágyba is illik vinni! Ez nem szolgaság, hanem szeretet.” – írta a vásárhelyi férfi a posztjában. Azt is írta, „aki igazán nő, az kávét ad a férfinak az ágyban, reggel is”.

Szeretetből, nem kötelességből

Több mint 400 komment érkezett a bejegyzésre. Egy hölgy szerint az ilyen férfi „köcsög”, egy nőnek nem kell rabszolgaként élni a férfi kénye-kedve szerint. Más azt írta, ő mindennap visz a férjének kávét az ágyba, de nem kötelességből, hanem szeretetből.

Volt, aki szerint hímsoviniszta, más szerint vicces

Volt, aki hímsovinisztának nevezte a bejegyzést, amire a „szerző” még rátett egy jó nagy lapáttal: „...igyekszem mértékkel adagolni a hímsovinizmust, ami néha olyan, mint a cukor a kávéban! Van, aki keserűen szereti és van, aki meg nem bírja nélküle!” Egy hölgy azt írta a posztolónak: „Az ilyen okos férfiakat mint te vagy, egy vödör jeges vízzel ébreszteném. Természetesen ágyba kapnád”

Akadtak, akik szerint a poszt csak vicc volt, amit nem kell komolyan venni. Korábban ugyanez a férfi egyébként egy mosogatórongyos poszttal fárasztotta a vásárhelyi asszonyokat. Úgy fogalmazott, aki az ő elismerését akarja kivívni, kezdje azzal, hogy mosogatás után a mosogatórongyot „nem hagyja dögleni a mosogató szélén”.