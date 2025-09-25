szeptember 25., csütörtök

Testületi ülés

1 órája

Csongrád a fiatalok és a családok mellett: cafeteria és rekord összegű lakhatási támogatás az otthonteremtésért

Címkék#Otthon Start#testület#önkormányzat

Két fontos döntést is hozott csütörtökön a csongrádi képviselő-testület, amelyek egyaránt a helyi lakosok és a városba költözni vágyók jólétét szolgálják. A képviselő-testület a 80 ezer forintos cafeteria juttatás mellett, jelentős mértékben emelte a helyi lakhatási támogatásokat is, reagálva a demográfiai kihívásokra és a kormány Otthon Start programjára.

Szabó Viktor

A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzati cégek és intézmények dolgozói egyszeri, nettó 80 000 Ft értékű cafeteria juttatásban részesülnek, a polgármesteri hivatal kivételével. A finanszírozást az önkormányzatnál keletkező iparűzési adó többletbevételei és a bérmegtakarítások teszik lehetővé.

Szavazott a képviselő-testület.
A csongrádi képviselő-testület megszavazta, hogy megemeljék a családok és a fiataloknak nyújtandó lakhatási támogatásokat. Fotó: Szabó Viktor

Inspiráló munkahelyi légkör

Bedő Tamás polgármester lapunknak elmondta, hogy a támogatás célja, hogy inspiráló és pozitív munkahelyi légkört teremtsenek a kollégáknak. Hozzátette, a pozitív pénzügyi helyzet lehetővé tette, hogy a kezdeti tervekhez képest most magasabb támogatást nyújtsanak, ami 391 főt érint.

Döntött a képviselő-testület: példátlan lakhatási támogatás a fiataloknak

A cafeteria mellett a képviselő-testület egy sokkal nagyobb horderejű döntést is hozott: jelentős mértékben megemelték a lakhatási támogatások összegét, ami különösen a fiatalokat és a gyermekes családokat célozza meg. A cél a város demográfiai helyzetének javítása és az odaköltözés ösztönzése.

A rendeletmódosítás értelmében a 2025. szeptember 1-jétől igénybe vehető Otthon Start Lakáshitel programhoz kapcsolódva az önkormányzat is magasabb összegű támogatást nyújt a 40 év alatti kérelmezőknek.

Emelkedő támogatási összegek:

– Gyermekes családok esetében: Új és használt lakás vásárlásánál a korábbi 800 000 Ft helyett mostantól 1 200 000 Ft, új lakás építésénél pedig a korábbi 1 200 000 Ft helyett 1 800 000 Ft a támogatás.

– A Csongrádra betelepülni szándékozók esetében a támogatási összegek további 25%-kal emelkednek. Így egy gyermekes, beköltöző család akár 1 400 000 Ft-ot kaphat lakásvásárláshoz és akár 2 100 000 Ft-ot lakásépítéshez.

Nincs korhatár

Bedő Tamás polgármester kiemelte, hogy a támogatások fele vissza nem térítendő, a másik felét pedig kamatmentesen kell visszafizetni öt év alatt. Emellett a korhatárt is eltörölték az első lakáshoz jutók támogatásánál, figyelembe véve az Otthon Start Program rendelkezéseit.

Bontási támogatást is lehet igényelni

– A bontási támogatásunkat is megemeltük 1,5 millióról 2 millió forintra azokra a rossz műszaki állapotú ingatlanokra, amelyeket elbontanak, és a helyükre újat építenek – emelte ki a polgármester. Bedő Tamás hangsúlyozta, hogy ha valaki Csongrádra költözik, és a bontási, valamint a lakásépítési támogatást is igénybe veszi, a teljes támogatás mértéke elérheti a 4,5 millió forintot. A város ezzel a lépéssel próbálja vonzóbbá tenni a helyben élést és a Csongrádba való költözést a fiatalok és a családok számára.

