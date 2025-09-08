szeptember 8., hétfő

Hitélet, emlékezés

1 órája

Nem Auschwitzba vitte a vagon: könnyek között idézte fel múltját Panni néni – galériával

Címkék#zsidó temető#kistelek#kerítés

Vasárnap jelentős esemény történt a kisteleki zsidóság életében. Összefogásból megvalósult kerítés védi a zsidó temetőt, bejáratánál megörökítették a helyi mártírok neveit. A kerítésavatón részt vett a kezdeményező Panni néni, de még Ausztráliából is érkeztek kisteleki kötődésű zsidó leszármazottak az ünnepségre.

Imre Péter

A katolikus temetővel szemben, a Néprajzi Kegyeleti Témapark mellett – ahol a helyi zsidóság életéről nyílt időszaki kiállítás – található Kisteleken a zsidó temető, ami hétvégén kedves és megható ünnepségnek adott otthont. Vasárnaptól kerítés védi a sírkertet, melynek bejáratánál megörökítették a kisteleki mártírok nevét is. A kovácsoltvas részen Dávid-csillagok is helyet kaptak.

Kerítés védi a zsidó temetőt.
Vasárnaptól kerítés védi a kisteleki zsidó temetőt, összefogással valósult meg. Fotó: Imre Péter

Kerítés védi

A kerítés megvalósulásában szerepet játszott a terület tulajdonosa, a Mazsihisz, a Nagy Sándor polgármester vezette kisteleki önkormányzat és a városból elkerült zsidó leszármazottak, Ausztráliából is érkezett família, például az Althaus család.

– Bármilyen településen járok, mindig megnézem a temetőt, vagy temetőket, ugyanis sokat elárulnak a lakosok múlthoz való kötődéséről, elődeikhez fűződő kapcsolatáról. Azért akik azt rendben tartják, szépítik, fejlesztik, például ezt a kerítést megépíttették, megérdemelnek egy nagy köszönetet – kezdte beszédét Nagy Sándor. Azzal folytatta, szeretné, ha az egykor lebontott kisteleki imaházat is jelképezné majd egy fal a sírkertben. Felidézte a kerítés-projektet elindító Panni nénivel való beszélgetését, aki születésnapján azt mondta szeretteinek: a neki szánt összeget adják össze és képezze a kerítés építésének pénzügyi alapját, mert nagyon szeretné, ha az megépülne.

Megilletődve, meghatódva

– Nem lehet megilletődöttség nélkül részt venni egy ilyen eseményen. Ahogy a tanításunk tartja, a jó cselekedet megment a haláltól, a feledéstől. Az adomány, az adakozás egységet, összetartozást fejez ki – mondta Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke. Megemlékezett a holokauszt áldozatairól, azt is megemlítve, azt megelőző időkből is nyugszanak a kisteleki zsidó temetőben halottak. – Tiszteletre méltó cselekedet, amit létrehoztatok, és még sokáig jöjjenek és jönnek majd ide hozzátartozók, hogy leróják kegyeletüket családtagjaik előtt – tette hozzá.

– Nehezen, nehéz szívvel léptem be a kapun, hiszen két oldalt ott vannak mártírjaink nevei. Csak a véletlenen, a szerencsén múlott, hogy nem vagyok ott közöttük, mert a vonatnak az a része, ahol voltam nem Auschwitzba ment. Fájdalmas a múltról beszélni… – mondta könnyeivel küszködve Panni néni. Megemlítette, hogy elődei sokat dolgoztak azért, hogy Kistelek a földből falu legyen, a faluból pedig város.

Összefogásból megvalósult kerítés védi a zsidó temetőt

Fotók: Imre Péter

Kavicsok a sírokra

A kerítésavató zárásaként a megjelentek megkeresték hozzátartozóik nyughelyét és sírjaikon – zsidó szokás szerint – kavicsot helyeztek el, azzal jelezve, ott jártak és emlékeztek rájuk. Egyben szimbolizálják a lélek öröklétét, az állandóságot, mert a virággal ellentétben a kavics, a kő nem hervad el, valamint emlékeztetnek a múltra és az élet körforgására. 

 

