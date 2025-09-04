Ma ünnepeljük azokat a madarakat, akik nélkül a természet összeomlana

Szeptember 4-én a világ figyelme a magasba emelkedik, pontosan oda, ahol a keselyűk szárnyalnak. Ezek a gyakran félreértett, mégis létfontosságú madarak kulcsszerepet játszanak az ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában. A Keselyűk Nemzetközi Napján ideje újragondolni, amit róluk tudunk: nem félelmetesek, hanem nélkülözhetetlenek.

Szeptember 4-én a világ figyelme a magasba emelkedik, pontosan oda, ahol a keselyűk szárnyalnak. Fotó: MW

A keselyűk

A keselyűk Eurázsia, Afrika és Amerika nagy testű dögevő madarai, és két nagy csoportra oszthatjuk őket: vannak az Újvilági és Óvilági keselyűk.

A két csoport

Újvilági keselyűk: például az amerikai kondorkeselyű

Óvilági keselyűk: például afrikai, európai és ázsiai fajok

Míg egyes fajok szárnyfesztávolsága elérheti a 3 métert, szaglásuk vagy látásuk is lenyűgöző, tulajdonképpen így találják meg a táplálékukat – tájékoztat a Szegedi Vadaspark a Facebook-oldalukon.

Nappal aktívak, táplálékukat a levegőben körözve keresik. Röptük jellegzetes, szárnycsapások nélküli keringés. Éles szemükkel messziről meglátják az állattetemeket.

A keselyűk szerepe az ökoszisztémában

Bár sokszor félreértik őket, a keselyűk hihetetlenül fontos szerepet játszanak a természet körforgásában:

ők a „természet takarítói”, akik tisztán tartják a környezetet, megelőzve a betegségek terjedését.

Sok helyen veszélyeztetetté váltak, ezért is fontos, hogy ezen a napon emlékeztessük magunkat: nélkülük sokkal szegényebb és egészségtelenebb lenne a világ – hangsúlyozta a Szegedi Vadaspark.

Érdekességek

Számos érdekes tény fűződik a keselyűkhöz, legyen szó akár azok kulturális szerepéről vagy más érdekességről. Az ókori Egyiptomban Mut és Nehbet istennőket is gyakorta keselyűként ábrázolták, de a legmagasabban szálló madár is egy karvalykeselyű volt, amely 11 277 méter magasra repült.