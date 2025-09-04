szeptember 4., csütörtök

Állati világnap

Ma ünnepeljük azokat a madarakat, akik nélkül a természet összeomlana

Az állatvilág telis-tele van meglepetésekkel, különlegesen fajokkal, érdekes tényekkel. A legtöbb fajnak saját világnapja van, ez alól a keselyűk sem kivételek.

Kis Zoltán

Szeptember 4-én a világ figyelme a magasba emelkedik, pontosan oda, ahol a keselyűk szárnyalnak. Ezek a gyakran félreértett, mégis létfontosságú madarak kulcsszerepet játszanak az ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában. A Keselyűk Nemzetközi Napján ideje újragondolni, amit róluk tudunk: nem félelmetesek, hanem nélkülözhetetlenek. 

keselyű
Szeptember 4-én a világ figyelme a magasba emelkedik, pontosan oda, ahol a keselyűk szárnyalnak. Fotó: MW

A keselyűk

A keselyűk Eurázsia, Afrika és Amerika nagy testű dögevő madarai, és két nagy csoportra oszthatjuk őket: vannak az Újvilági és Óvilági keselyűk.

A két csoport

  • Újvilági keselyűk: például az amerikai kondorkeselyű
  • Óvilági keselyűk: például afrikai, európai és ázsiai fajok

Míg egyes fajok szárnyfesztávolsága elérheti a 3 métert, szaglásuk vagy látásuk is lenyűgöző, tulajdonképpen így találják meg a táplálékukat – tájékoztat a Szegedi Vadaspark a Facebook-oldalukon. 

Nappal aktívak, táplálékukat a levegőben körözve keresik. Röptük jellegzetes, szárnycsapások nélküli keringés. Éles szemükkel messziről meglátják az állattetemeket. 

A keselyűk szerepe az ökoszisztémában 

Bár sokszor félreértik őket, a keselyűk hihetetlenül fontos szerepet játszanak a természet körforgásában: 

ők a „természet takarítói”, akik tisztán tartják a környezetet, megelőzve a betegségek terjedését. 

Sok helyen veszélyeztetetté váltak, ezért is fontos, hogy ezen a napon emlékeztessük magunkat: nélkülük sokkal szegényebb és egészségtelenebb lenne a világ – hangsúlyozta a Szegedi Vadaspark. 

Érdekességek 

Számos érdekes tény fűződik a keselyűkhöz, legyen szó akár azok kulturális szerepéről vagy más érdekességről. Az ókori Egyiptomban Mut és Nehbet istennőket is gyakorta keselyűként ábrázolták, de a legmagasabban szálló madár is egy karvalykeselyű volt, amely 11 277 méter magasra repült. 

 

