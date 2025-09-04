szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi összefogás

1 órája

Hatalmas összeg gyűlt már össze a Gyermekklinika fejlesztésére, bárki támogatóvá válhat

Címkék#összefogás#adomány#jótékonyság

Az eseményt idén immáron nyolcadik alkalommal rendezik meg. A támogatásokból befolyt összeget a Szegedi Gyermekklinikának ajánlja fel a Két lábon vagy két keréken jótékonysági esemény.

Kis Zoltán

„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért program kiírásában. Az esemény egyszerre szól a sportról, az egészségről és a civil összefogásról. A támogatásokból befolyt összeg ez alkalommal is a Szegedi Gyermekklinika munkáját segíti, ugyanis ennek köszönhetően olyan modern orvosi eszközöket tudnak beszerezni, amelyek révén a szakemberek gyorsabb és pontosabb diagnózisokat tudnak majd felállítani. 

Két lábon vagy két keréken
„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért program kiírásában. Fotó: illusztráció

Jakab Guszti forradalmi tevékenysége a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért projektben 

Jakab Guszti egy az azon nagyszerű emberek közül, akik teljes vállszélességgel állnak bele a jótékonysági cél sikerességének elérésébe. Közösségi-média oldalán rendszeresen tájékoztatja az embereket arról, hogy a gyűjtés éppen milyen mérföldkövet ért el.

Legutóbbi Facebook bejegyzésében nagy örömmel adott hírt arról, hogy a csütörtöki nap során elérték a 6 milliós összegű adomány átlépését.

Akadnak olyanok, akik a projekt kezdete óta lelkes támogatói a nemes célnak, de előfordulnak olyanok is, akik idén szálltak bele az adományozásba. 

Egy a lényeg: a projekt hatalmas sikereket ért el, és folyamatosan érkeznek az adományok.

Egyik posztjában így fogalmazott: 

Felgyorsultak az események, érkeznek a nevezések és az adományok. Már olyan szinten pörög a támogatás, hogy a banktól érkező üzenetekre is szívecskéket küldök vissza! Köszönöm Nektek!

A fentebbi példa is jól mutatja, hogy az emberi összefogás nem ismer határokat, együtt, közösen, egy adott célért bármire képesek vagyunk! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu