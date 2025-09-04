28 perce
Hatalmas összeg gyűlt már össze a Gyermekklinika fejlesztésére, bárki támogatóvá válhat
Az eseményt idén immáron nyolcadik alkalommal rendezik meg. A támogatásokból befolyt összeget a Szegedi Gyermekklinikának ajánlja fel a Két lábon vagy két keréken jótékonysági esemény.
„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért program kiírásában. Az esemény egyszerre szól a sportról, az egészségről és a civil összefogásról. A támogatásokból befolyt összeg ez alkalommal is a Szegedi Gyermekklinika munkáját segíti, ugyanis ennek köszönhetően olyan modern orvosi eszközöket tudnak beszerezni, amelyek révén a szakemberek gyorsabb és pontosabb diagnózisokat tudnak majd felállítani.
Jakab Guszti forradalmi tevékenysége a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért projektben
Jakab Guszti egy az azon nagyszerű emberek közül, akik teljes vállszélességgel állnak bele a jótékonysági cél sikerességének elérésébe. Közösségi-média oldalán rendszeresen tájékoztatja az embereket arról, hogy a gyűjtés éppen milyen mérföldkövet ért el.
Legutóbbi Facebook bejegyzésében nagy örömmel adott hírt arról, hogy a csütörtöki nap során elérték a 6 milliós összegű adomány átlépését.
Akadnak olyanok, akik a projekt kezdete óta lelkes támogatói a nemes célnak, de előfordulnak olyanok is, akik idén szálltak bele az adományozásba.
Egy a lényeg: a projekt hatalmas sikereket ért el, és folyamatosan érkeznek az adományok.
Egyik posztjában így fogalmazott:
Felgyorsultak az események, érkeznek a nevezések és az adományok. Már olyan szinten pörög a támogatás, hogy a banktól érkező üzenetekre is szívecskéket küldök vissza! Köszönöm Nektek!
A fentebbi példa is jól mutatja, hogy az emberi összefogás nem ismer határokat, együtt, közösen, egy adott célért bármire képesek vagyunk!
