Hatalmas összeg gyűlt már össze a Gyermekklinika fejlesztésére, bárki támogatóvá válhat

„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért program kiírásában. Az esemény egyszerre szól a sportról, az egészségről és a civil összefogásról. A támogatásokból befolyt összeg ez alkalommal is a Szegedi Gyermekklinika munkáját segíti, ugyanis ennek köszönhetően olyan modern orvosi eszközöket tudnak beszerezni, amelyek révén a szakemberek gyorsabb és pontosabb diagnózisokat tudnak majd felállítani.

„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért program kiírásában. Fotó: illusztráció

Jakab Guszti forradalmi tevékenysége a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért projektben

Jakab Guszti egy az azon nagyszerű emberek közül, akik teljes vállszélességgel állnak bele a jótékonysági cél sikerességének elérésébe. Közösségi-média oldalán rendszeresen tájékoztatja az embereket arról, hogy a gyűjtés éppen milyen mérföldkövet ért el.

Legutóbbi Facebook bejegyzésében nagy örömmel adott hírt arról, hogy a csütörtöki nap során elérték a 6 milliós összegű adomány átlépését.

Akadnak olyanok, akik a projekt kezdete óta lelkes támogatói a nemes célnak, de előfordulnak olyanok is, akik idén szálltak bele az adományozásba.

Egy a lényeg: a projekt hatalmas sikereket ért el, és folyamatosan érkeznek az adományok.

Egyik posztjában így fogalmazott:

Felgyorsultak az események, érkeznek a nevezések és az adományok. Már olyan szinten pörög a támogatás, hogy a banktól érkező üzenetekre is szívecskéket küldök vissza! Köszönöm Nektek!

A fentebbi példa is jól mutatja, hogy az emberi összefogás nem ismer határokat, együtt, közösen, egy adott célért bármire képesek vagyunk!