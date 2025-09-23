Baleset
57 perce
Karambol a Római körúton: személyautó és furgon ütközött össze
Kedden délután karambol történt Szegeden a Római körúton. A baleset során egy személyautó és egy furgon ütközött, egy ember könnyebben megsérült.
Két autó ütközött össze kedd kora délután Szegeden.
A Webrádió értesülései szerint a karambol a Római körút 40. szám előtt, nem messze a József Attila sugárúti kereszteződéstől történt egy óra környékén. Az ütközésben egy személy könnyebben megsérült.
A balesetet szenvedett kisteherautót tréler szállította el a helyszínről.
