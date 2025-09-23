Karambol a Római körúton: személyautó és furgon ütközött össze

Két autó ütközött össze kedd kora délután Szegeden.

Két autó ütközött Szegeden. Fotó: Webrádió

A Webrádió értesülései szerint a karambol a Római körút 40. szám előtt, nem messze a József Attila sugárúti kereszteződéstől történt egy óra környékén. Az ütközésben egy személy könnyebben megsérült.

A balesetet szenvedett kisteherautót tréler szállította el a helyszínről.