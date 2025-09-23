szeptember 23., kedd

Baleset

57 perce

Karambol a Római körúton: személyautó és furgon ütközött össze

Címkék#karambol#Római körút#Szeged#személyautó

Kedden délután karambol történt Szegeden a Római körúton. A baleset során egy személyautó és egy furgon ütközött, egy ember könnyebben megsérült.

Delmagyar.hu

Két autó ütközött össze kedd kora délután Szegeden.

két autó ütközött szegeden
Két autó ütközött Szegeden. Fotó: Webrádió

A Webrádió értesülései szerint a karambol a Római körút 40. szám előtt, nem messze a József Attila sugárúti kereszteződéstől történt egy óra környékén. Az ütközésben egy személy könnyebben megsérült.

A balesetet szenvedett kisteherautót tréler szállította el a helyszínről.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

 

