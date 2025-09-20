Nem kegyelmez a puszták ragadozója, rágcsálókra és kígyókra is lecsap

A kígyászölyv Spanyolországtól egészen Kínáig költ. Magyarországon aránylag ritka, az itteni költőpárok száma ötven alatt van. Elsősorban a hegy- és dombvidékeken fészkel, de a kiskunsági homokhátság fenyőültetvényein is vannak költőpárok. Jellemző rá továbbá, hogy hosszútávú vonuló: az európai állomány Afrikában, az ázsiai pedig az indiai szubkontinensen telel. A kígyászölyvek általában augusztusban indulnak el telelőhelyeik felé. Útközben az alkalmas élőhelyeken hosszabb-rövidebb ideig megpihennek.

A kígyászölyv várja zsákmányát. Fotó: Vasas András

Rendszeresen nálunk éjszakázott

A Csanádi-pusztákon ebben az évben június második felében jelent meg az első kígyászölyv, majd később még egy időzött itt hosszabban. Az egyik ragadozó rendszeresen éjszakázott a Montág-puszta déli szélén lévő magasfeszültségű vezetéksor oszlopain. A másikat a Kopáncsi-pusztán látták a Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei több alkalommal – augusztus vége óta azonban nem észleltek újabb példányokat. Láttak viszont Cserebökényben és a Kígyósi-pusztán.

A kígyászölyv nemcsak kígyón él

Mivel a kígyászölyvek vonulása általában elhúzódik, így még szeptember végén is előfordulhatnak. A legeltetett gyepeket kedvelik, ott tudják legkönnyebben elkapni a fő táplálékul szolgáló hüllőket. Jellegzetesen lebegő, szitáló pózban lesnek a zsákmányra, majd hirtelen lecsapnak rá, aztán egy nyíltabb helyen lévő fára ülnek fel, ott fogyasztják el. Ha nincs elegendő gyík, kígyó, sikló, akkor kisebb rágcsálókat is megesznek.