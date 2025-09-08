Szegedről is üzentek: nincs kegyelem a kiskunfélegyházi állatkínzónak

Pont egy hete történt a sokkoló kiskunfélegyházi állatkínzás, amely híre megrázta az egész országot. Egy 66 éves férfi az autójához kötötte Rozi nevű kutyáját, majd kilométereken át vonszolta az aszfalton Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között. A megrázó esetről videofelvétel is készült, amelyen látszik, ahogy a Volkswagen mintegy 95 kilométer/órás sebességgel húzta maga után Rozit. Az ügyben már született ítéletet, de az ország állatvédő szervezetei szerint nem lehet pénzbírságban mérni a szörnyű tettet, több hazai állatvédő is felháborodott. Annyira, hogy szeptember 16-án demonstrációt tartanak Kiskunfélegyházán.

Kiskunfélegyházi állatkínzás országos felháborodást keltett. Fotó: Kecskeméti Járásbíróság

Lábadozik Rozi, a kiskunfélegyházi állatkínzás áldozata

A kutya, akit azóta már Rozi néven ismert meg az ország, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásába került - számolt be róla a BAON hírportál. Értesüléseik szerint Rozi jelenleg egy steril környezetben, hűvös szobában lábadozik, amelyet naponta kétszer fertőtlenítenek, a fekhelyét pedig vasalt lepedőkkel bélelik. Égési és horzsolásos sérülései miatt speciális kötszereket alkalmaznak, így elősegítve a sebgyógyulást és csökkentve a fertőzésveszélyt. Állapotát naponta többször ellenőrzik, folyamatos fájdalomcsillapítást és szükség esetén antibiotikumot is kap.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit állatkínzás miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé. A Kecskeméti Járásbíróság szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. Az ítélet nem jogerős – olvasható a BAON-on. Az ítélet azonban nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kezdeményezett. A szegedi állatvédők szerint a jelenlegi ítélet messze nem áll arányban a tett súlyosságával. Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője lapunknak úgy fogalmazott: "Ilyen nincs, hogy véletlenül történik. Ha valaki kutyát köt az autójához, és így hajt 80-100 kilométeres sebességgel, az előre kitervelt állatkínzásnak minősül".

Az ügy országos felháborodást keltett, az állatvédők szeptember 16-án Kiskunfélegyházán demonstrációt szerveznek az állatkínzás ellen, amelyhez számos szervezet csatlakozik. Az augusztusban hatályba lépett új állatvédelmi törvény azt hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb társadalmi igény van a szigorúbb fellépésre az állatkínzókkal szemben.