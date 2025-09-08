1 órája
Szegedről is üzentek: nincs kegyelem a kiskunfélegyházi állatkínzónak
Rozi már gyógyul, de még hosszú az útja. Pont egy hete történt a brutális kiskunfélegyházi állatkínzás, amely sokkolta az egész országot. A 66 éves férfi, aki az autójához kötötte és kilométereken át vonszolta Rozit, 425 ezer forintos pénzbüntetést kapott első fokon, ám az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kezdeményezett. Az eset országos felháborodást váltott ki, szeptember 16-án állatvédők demonstrációra készülnek Kiskunfélegyházán.
Pont egy hete történt a sokkoló kiskunfélegyházi állatkínzás, amely híre megrázta az egész országot. Egy 66 éves férfi az autójához kötötte Rozi nevű kutyáját, majd kilométereken át vonszolta az aszfalton Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között. A megrázó esetről videofelvétel is készült, amelyen látszik, ahogy a Volkswagen mintegy 95 kilométer/órás sebességgel húzta maga után Rozit. Az ügyben már született ítéletet, de az ország állatvédő szervezetei szerint nem lehet pénzbírságban mérni a szörnyű tettet, több hazai állatvédő is felháborodott. Annyira, hogy szeptember 16-án demonstrációt tartanak Kiskunfélegyházán.
Lábadozik Rozi, a kiskunfélegyházi állatkínzás áldozata
A kutya, akit azóta már Rozi néven ismert meg az ország, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásába került - számolt be róla a BAON hírportál. Értesüléseik szerint Rozi jelenleg egy steril környezetben, hűvös szobában lábadozik, amelyet naponta kétszer fertőtlenítenek, a fekhelyét pedig vasalt lepedőkkel bélelik. Égési és horzsolásos sérülései miatt speciális kötszereket alkalmaznak, így elősegítve a sebgyógyulást és csökkentve a fertőzésveszélyt. Állapotát naponta többször ellenőrzik, folyamatos fájdalomcsillapítást és szükség esetén antibiotikumot is kap.
A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit állatkínzás miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé. A Kecskeméti Járásbíróság szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. Az ítélet nem jogerős – olvasható a BAON-on. Az ítélet azonban nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kezdeményezett. A szegedi állatvédők szerint a jelenlegi ítélet messze nem áll arányban a tett súlyosságával. Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője lapunknak úgy fogalmazott: "Ilyen nincs, hogy véletlenül történik. Ha valaki kutyát köt az autójához, és így hajt 80-100 kilométeres sebességgel, az előre kitervelt állatkínzásnak minősül".
Az ügy országos felháborodást keltett, az állatvédők szeptember 16-án Kiskunfélegyházán demonstrációt szerveznek az állatkínzás ellen, amelyhez számos szervezet csatlakozik. Az augusztusban hatályba lépett új állatvédelmi törvény azt hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb társadalmi igény van a szigorúbb fellépésre az állatkínzókkal szemben.
Seres Zoltán beszélgetésünk során többször is hangsúlyozta, hogy minden gazda felelős az állatáért, annak életének védelme és jóléte a legfontosabb feladat.
– Egy házi kedvencet senki nem azért tart, hogy szenvedjen, a felelős állattartás az alapja mindennek – emelte ki.
