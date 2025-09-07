1 órája
A kisteleki vásár forgatagában színes tollú madarak lopták el a show-t – galériával, videóval
Minden, ami szem-szájnak ingere. A kisteleki vásár egy igazi időutazás. A 3,2 hektáros forgatagban a cipőtől a porcelánig, a nyúltól a páváig minden kapható, és aki egyszer ellátogat ide, biztosan újra visszavágyik.
Alkudozáshoz csakis a lángos dukál a kisteleki vásárban, amely ismét tömegeket vonzott vasárnap. A kirakodó- és kisállatvásár 3,2 hektárnyi területén a legkülönfélébb portékák is felbukkantak, mi pedig csak kapkodtuk a fejünket a kavalkád láttán.
Kisteleki vásár, ahol mindenki otthon érezheti magát
A vasárnap délelőtti napsütés kicsalogatta a népet, csak tyúklépésben lehetett haladni a kisteleki vásártér zúzott köves porában. A kisteleki kirakodó- és kisállatvásár a dél-alföldi régió legnagyobb vására. Az óriási területen havonta közel hatszáz árus kínálja termékeit, a nézelődők serege pedig rendre megtölti a hatalmas helyszínt. Mint minden igazi vásárban, Kisteleken is szinte kötelező alkudni. Ruhák, cipők, vegyi áruk, konyhai eszközök, régiségek, szerszámok, elektronikai holmik tömege várta a vevőket. Most a legtöbben talán a virágokat és növénykéket vették, de a cirokseprű mindenki hóna alatt ott virított. Láttunk még kihajthatós telefont, régi lemezjátszót – ami már ereklyéken számít –, porcelánt, és minden olyat, amit már csak a padlások mélyén vagy a fiókok alján lehet találni, némi szerencsével.
Állatok, minden mennyiségben
Az elkülönített részből már állathangok érkeztek. Azt mondták nekünk, hogy a hangokból ítélve könnyen megtaláljuk a vásár azon részét, ahol kisállatokat lehet venni.
Egy egész udvart felvonultattak ott: liba, kacsák, tyúk, galamb, nyuszi. A hobbiállatokból voltak színesebbnél színesebb papagájok és tengerimalacok de kutyát és cicát csak porcelánból készült figuraként lehetett venni. Egy házaspárnál egy kartondobozra írt felirat hirdette, hogy náluk lehet érdeklődni eladó perzsa cicák iránt.
Kisteleki vásár meglepetésselFotók: Karnok Csaba
A szombati vásár sztárja
A vásárban minden hónapban akad valami különlegesség, ezúttal a legnagyobb feltűnést kétségkívül két páva keltette. Ábrahám János domaszéki lakos lapunknak elmondta, nem egyszerű eladni ezeket a gyönyörű madarakat, hiszen kevesen tartanak otthon pávát. Egy példány ára nagyjából 30 ezer forint között mozog, de akad, aki akár 100 ezer forintot is elkér érte. A madár tartása azonban nem igényel különösebb szakértelmet, ugyanis a baromfiudvarban tyúkok és pulykák között is jól megvan, takarmányként pedig búza, kukorica és napraforgó is elegendő számára. Igazi értéke a pompás farktoll, amelyet minden augusztusban elhullajt, majd karácsony környékén újranöveszti. A kor előrehaladtával a farktoll évről évre hosszabb lesz, egy kifejlett kakas farktolla akár 1,4 méteresre is megnőhet.
Akár lángosért, akár kézműves késért, akár különleges állatért érkezik valaki, a kisteleki vásárban mindenki talál magának valami érdekességet. Aki egyszer eljön ide, az könnyen visszatérő vendége lesz ennek a dél-alföldi forgatagnak, ahol a nézés mindig ingyen van, az alkudozás pedig örök hagyomány.