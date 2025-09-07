A kisteleki vásár forgatagában színes tollú madarak lopták el a show-t – galériával, videóval

Alkudozáshoz csakis a lángos dukál a kisteleki vásárban, amely ismét tömegeket vonzott vasárnap. A kirakodó- és kisállatvásár 3,2 hektárnyi területén a legkülönfélébb portékák is felbukkantak, mi pedig csak kapkodtuk a fejünket a kavalkád láttán.

Megtaláltuk a kisteleki vásár legkülönlegesebb portékáját. Fotó: Karnok Csaba

Kisteleki vásár, ahol mindenki otthon érezheti magát

A vasárnap délelőtti napsütés kicsalogatta a népet, csak tyúklépésben lehetett haladni a kisteleki vásártér zúzott köves porában. A kisteleki kirakodó- és kisállatvásár a dél-alföldi régió legnagyobb vására. Az óriási területen havonta közel hatszáz árus kínálja termékeit, a nézelődők serege pedig rendre megtölti a hatalmas helyszínt. Mint minden igazi vásárban, Kisteleken is szinte kötelező alkudni. Ruhák, cipők, vegyi áruk, konyhai eszközök, régiségek, szerszámok, elektronikai holmik tömege várta a vevőket. Most a legtöbben talán a virágokat és növénykéket vették, de a cirokseprű mindenki hóna alatt ott virított. Láttunk még kihajthatós telefont, régi lemezjátszót – ami már ereklyéken számít –, porcelánt, és minden olyat, amit már csak a padlások mélyén vagy a fiókok alján lehet találni, némi szerencsével.

Állatok, minden mennyiségben

Az elkülönített részből már állathangok érkeztek. Azt mondták nekünk, hogy a hangokból ítélve könnyen megtaláljuk a vásár azon részét, ahol kisállatokat lehet venni.

Egy egész udvart felvonultattak ott: liba, kacsák, tyúk, galamb, nyuszi. A hobbiállatokból voltak színesebbnél színesebb papagájok és tengerimalacok de kutyát és cicát csak porcelánból készült figuraként lehetett venni. Egy házaspárnál egy kartondobozra írt felirat hirdette, hogy náluk lehet érdeklődni eladó perzsa cicák iránt.