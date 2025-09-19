20 perce
Egy élet munkája vált a lángok martalékává, még mindig vizsgálják az apátfalvi kocsmatüzet – galériával
A másfél hete porig égett söröző romjainak eltakarításában az önkormányzat segítséget ajánlott, a vizsgálatok még nem zárultak le. Az apátfalvi kocsmatűz még mindig beszédtéma a községben.
Romeltakarítással teltek az elmúlt napok Apátfalván ott, ahol korábban a Kiserdő söröző állt. Mint beszámoltunk róla, másfél hete – a katasztrófavédelem akkori közleménye szerint – teljesen kiégett a negyvennyolc négyzetméteres, vendéglátó helynek használt faépület Apátfalván. A kocsmatűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A helyszínre makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Időközben az üszkös romokat, berendezési tárgyakat összeszedték, az önkormányzat pedig vállalta, hogy a maradványokat elszállíttatja. Szekeres Ferenc polgármestertől úgy tudjuk, összesen három konténernyi gyűlt össze.
Egy élet munkája vált a lángok martalékává
Aki most nézi meg a területet, szinte elképzelni sem tudja, hogy itt valaha egy söröző állt. A faluban már közvetlenül a tűzeset után azt beszélték, a tűz egy elégedetlen vendég bosszúja volt: miután nem engedték meg neki, hogy – sokadjára – hitelbe fogyasszon és távozásra szólították, többek füle hallatára azzal búcsúzott: tesz róla, hogy itt ne legyen kocsma. Többektől azt hallottuk, a kora hajnali záróra után állítólag visszatért és felgyújtotta az épületet. Akárhogyan is történt, az biztos, hogy a lángok egy élet munkáját semmisítették meg, ráadásul volt, aki a munkáját veszítette el, a vendégek pedig a kedvenc szórakozóhelyüket – hallottuk most a községben.
Porig égett egy kocsma ApátfalvánFotók: Szabó Imre
A kocsmatűz ügyében még tart a vizsgálat
Megkérdeztük, az ügyben indult vizsgálatoknak van-e már eredménye. A vármegyei katasztrófavédelemnél úgy tájékoztattak, a szakértői vizsgálat még folyik. Emlékezetes: legutóbb megírtuk, információink szerint a vizsgálat azért indult, mert felmerültek olyan körülmények, amik alapján a szándékosságot sem lehet kizárni. A rendőrség közvetlenül a kocsmatűz után azt közölte, a makói kapitányság rongálás bűntette miatt indított eljárást. Ezt az információt azzal egészítették ki, ez jelenleg már felderítési szakaszban van.
