Egy élet munkája vált a lángok martalékává, még mindig vizsgálják az apátfalvi kocsmatüzet – galériával

Romeltakarítással teltek az elmúlt napok Apátfalván ott, ahol korábban a Kiserdő söröző állt. Mint beszámoltunk róla, másfél hete – a katasztrófavédelem akkori közleménye szerint – teljesen kiégett a negyvennyolc négyzetméteres, vendéglátó helynek használt faépület Apátfalván. A kocsmatűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A helyszínre makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Időközben az üszkös romokat, berendezési tárgyakat összeszedték, az önkormányzat pedig vállalta, hogy a maradványokat elszállíttatja. Szekeres Ferenc polgármestertől úgy tudjuk, összesen három konténernyi gyűlt össze.

Ez maradt a kocsmatűz után. Zajlik a romeltakarítás. Fotó: Szabó Imre

Egy élet munkája vált a lángok martalékává

Aki most nézi meg a területet, szinte elképzelni sem tudja, hogy itt valaha egy söröző állt. A faluban már közvetlenül a tűzeset után azt beszélték, a tűz egy elégedetlen vendég bosszúja volt: miután nem engedték meg neki, hogy – sokadjára – hitelbe fogyasszon és távozásra szólították, többek füle hallatára azzal búcsúzott: tesz róla, hogy itt ne legyen kocsma. Többektől azt hallottuk, a kora hajnali záróra után állítólag visszatért és felgyújtotta az épületet. Akárhogyan is történt, az biztos, hogy a lángok egy élet munkáját semmisítették meg, ráadásul volt, aki a munkáját veszítette el, a vendégek pedig a kedvenc szórakozóhelyüket – hallottuk most a községben.