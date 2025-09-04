Mit rejtenek a biciklikocsik? Furcsa szállítmány bukkant fel Szegeden – galériával, videóval

A szegedi komposztfutárok nap mint nap bringára pattannak, hogy a városlakók konyhai hulladékát mindenki számára elérhető komposzttá alakítsák. Ez nem csupán környezetvédelmi tevékenység, hanem közösségformáló erő is.

A komposztfutárok csapata újraértelmezik, mit is jelent fenntarthatóan és felelősségteljesen élni egy nagyvárosban. Fotó: Karnok Csaba

A komposztfutárkodás története

– Egy régi barátom, Zatykó Benedek kezdett bele családi és baráti segítséggel, majd a Megálló Közösségi Házba való átköltözés után vált ez egy közös projektté – mondta Herczeg Richárd, önkénteskoordinátor. Az Ág utcában három darab 2,5 köbméteres komposztáló van kihelyezve, itt a közösségi házban pedig négy darab 1,5 és két darab 2,5 köbméteres tárolónk van – egészítette ki.

– Budapesten ennek sokkal nagyobb hagyománya van, de itt Szegeden is már 10 éve aktívan csináljuk a projektet – folytatta az önkénteskoordinátor. Az első tárolóinkat az Ág utcába telepítettük ki még 2023 augusztusában – mondta.

A Komposztfutárok célkitűzése

– Nem is gondolnánk, hogy mennyi értékes anyagot pazarolunk el a mindennapok során, olyanokat, amelyek egészen egyszerűen a szemetesben landolnak.

– A célunk, hogy bemutassuk azt, hogy ez igenis tud működni, és felhívjuk a figyelmet a projekt közösségépítő erejére – mondta Herczeg Richárd. A humusz elkészítését minden résztvevőnk folyamatosan nyomon követheti, ez egyben egy közösségi cselekvés is – egészítette ki. Fontos, hogy mi emberek is tudunk tenni a környezetért, befolyásunk van a környezetünkre – hangsúlyozta.

A kihelyezett és a központi komposzttárolókat Richárd és 4-5 önkéntes társa felügyeli, tartja rendben és forgatja, ha szükséges.

– Fontos, hogy a komposztunkat rendszeresen forgassuk át, ellenkező esetben ugyanis annak belső részei nem tudnak levegőzni. A nitrogénben gazdag konyhai zöldhulladékot olyan elemekkel kell kiegészíteni, amelyek magas széntartalmúak, mint a forgács vagy a falevelek: így lehet tökéletes humuszunk – emelte ki. Ha a humuszunk gőzölög és fehér fonalakat látunk benne, akkor biztosan jó a komposzt! Akár 60–70 fokra is felmelegedhet – tette hozzá.