50 perce
Mit rejtenek a biciklikocsik? Furcsa szállítmány bukkant fel Szegeden – galériával, videóval
Megkérdeztük, milyen eszme is húzódik meg a tevékenységük mögött. A komposztfutárok csapata újraértelmezik, mit is jelent fenntarthatóan és felelősségteljesen élni egy nagyvárosban.
A szegedi komposztfutárok nap mint nap bringára pattannak, hogy a városlakók konyhai hulladékát mindenki számára elérhető komposzttá alakítsák. Ez nem csupán környezetvédelmi tevékenység, hanem közösségformáló erő is.
A komposztfutárkodás története
– Egy régi barátom, Zatykó Benedek kezdett bele családi és baráti segítséggel, majd a Megálló Közösségi Házba való átköltözés után vált ez egy közös projektté – mondta Herczeg Richárd, önkénteskoordinátor. Az Ág utcában három darab 2,5 köbméteres komposztáló van kihelyezve, itt a közösségi házban pedig négy darab 1,5 és két darab 2,5 köbméteres tárolónk van – egészítette ki.
– Budapesten ennek sokkal nagyobb hagyománya van, de itt Szegeden is már 10 éve aktívan csináljuk a projektet – folytatta az önkénteskoordinátor. Az első tárolóinkat az Ág utcába telepítettük ki még 2023 augusztusában – mondta.
A Komposztfutárok célkitűzése
– Nem is gondolnánk, hogy mennyi értékes anyagot pazarolunk el a mindennapok során, olyanokat, amelyek egészen egyszerűen a szemetesben landolnak.
– A célunk, hogy bemutassuk azt, hogy ez igenis tud működni, és felhívjuk a figyelmet a projekt közösségépítő erejére – mondta Herczeg Richárd. A humusz elkészítését minden résztvevőnk folyamatosan nyomon követheti, ez egyben egy közösségi cselekvés is – egészítette ki. Fontos, hogy mi emberek is tudunk tenni a környezetért, befolyásunk van a környezetünkre – hangsúlyozta.
A kihelyezett és a központi komposzttárolókat Richárd és 4-5 önkéntes társa felügyeli, tartja rendben és forgatja, ha szükséges.
– Fontos, hogy a komposztunkat rendszeresen forgassuk át, ellenkező esetben ugyanis annak belső részei nem tudnak levegőzni. A nitrogénben gazdag konyhai zöldhulladékot olyan elemekkel kell kiegészíteni, amelyek magas széntartalmúak, mint a forgács vagy a falevelek: így lehet tökéletes humuszunk – emelte ki. Ha a humuszunk gőzölög és fehér fonalakat látunk benne, akkor biztosan jó a komposzt! Akár 60–70 fokra is felmelegedhet – tette hozzá.
Komposztfutárok SzegedenFotók: Karnok Csaba
A komposzttal kapcsolatos gyakori tévhitek
A komposzttal kapcsolatban számos tévhit terjeng: büdös, kellemetlen szagot áraszt, vonzza a rágcsálókat – ezeket a teóriákat Richárd azonnal eloszlatta.
– Amennyiben gyakorta forgatjuk a komposztunkat és megfelelő elegyet dolgozunk ki, akkor az ezek még csak messziről sem fenyegethetnek bennünket – a mondta.
A komposztkészítés legnagyobb előnyei
– A komposzttal kapcsolatban számos tévhit terjeng: büdös, kellemetlen szagot áraszt, vonzza a rágcsálókat – ezeket a teóriákat Richárd azonnal eloszlatta.
– Amennyiben gyakorta forgatjuk a komposztunkat és megfelelő elegyet dolgozunk ki, akkor ezek még csak messziről sem fenyegethetnek bennünket – mondta.
Mindent zölden: kerékpáros szállítás
A komposztfutárok különlegessége nem csupán abban rejlik, hogy a környezettudatos és környezetbarát életmódra hívják fel a figyelmet, hanem abban is, hogy mind a konyhai zöldhulladékot, mind az elkészült humuszt kerékpárral szállítják!
– A kerékpár hátuljára rögzítünk fel egy kisebb kocsit, amellyel akár 100–160 kilogramm terhet is képesek vagyunk megmozgatni. Az alapanyagok elszállítását, majd a végtermék kiszállítását is teljesen ingyen végezzük. Azt gondolom, hogy sokkal több lehetőség rejlik a szegedi kerékpár-infrastruktúrában, mint ami ki van használva – folytatta.
A komposztkészítés folyamata
– Van egy rostánk, amellyel a kész komposztból a durvább részeket tudjuk kiszűrni, míg a lehulló anyagot hozzáadhatjuk a növényeinkhez – magyarázta. A humuszkészítés két lépcsőből áll: elsősorban egy kisebb tárolóba helyezzük, amint megtelt, átrakodjuk azt egy nagyobb komposztálóba, ügyelve a rétegezésre – egészítette ki.
Toborzás, csapatépítés
A komposztfutárok csapata nagyon várja azok jelentkezését, akik nyitottak az ilyen megoldásokra, projektekre. Olyan helyi közösségeket keresnek, akik szeretnének ilyen dologban részt venni. Jelentkezni itt lehet: [email protected]
A Szegedi Kortárs Balett az új évadában éteri magasságokba és drámai mélységekbe invitál – videóval, galériával
A főboszorkány figyelmeztet: a holdfogyatkozás három csillagjegyre óriási veszélyt jelent
Szegedi hírek
- Amit az űrbe lőttünk, most a fejünkre hullhat vissza, egy szabad szemmel látható fenyegetés
- Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével
- Elvinné a bírók béremelését a Tisza Párt új adórendszere
- Rejtélyes szokások, ősi szimbólumok: ötezer év titkaiba enged bepillantást Kendrusz Attila
- Olvasóink szerint a személyi jövedelemadó háromsávos változata tragédiát hozna – videóval