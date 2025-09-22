A Dáni utcai parkoló virágos zongorája mellé újabb zöld csoda érkezik

A városi zöldterületek és közösségi terek egyre fontosabb szerepet kapnak a fenntarthatóság és a környezettudatosság erősítésében. A Dáni utca parkolójában nemrég egy különleges, virágokkal beültetett zongora vált a környék egyik jelképes látványosságává, most pedig újabb környezetbarát fejlesztés készül, amely még szorosabbra fűzi a helyiek és a természet kapcsolatát. Így épül az új közösségi komposztáló.

A virágokkal beépített zongora után most egy komposztáló megépítése a terv Fotó: Kis Zoltán

Forró parkolóból árnyas zöld terület – ezért készül az új közösségi komposztáló

Első lépésként közösen építenek egy új közösségi komposztálót, hogy a betontengerbe egy kis életet vigyenek. A forróság egyre csak nő, a csapadék egyre csökken, de ők otthont építenek.

– A komposztálót egyrészt magunknak, a Jezsuita templom részére, másrészt a környékbelieknek építjük, hogy legyen egy újabb hely Szegeden, ahová komposztot lehet hozni – írta Elek László. Az új tárolót a Szegedi komposztfutár csapatával együttműködve hozzuk létre, szeptember 27-én, szombaton – egészítette ki.

Kiegészítő programok

A fő attrakció a komposztáló megépítése lesz, ám az esemény sokkal több programot kínál. Előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, családi programokkal és közös étkezéssel várják a résztvevőket. A nap folyamán beszélgetéssel és játékos programokkal várják az érdeklődőket: részt vehetünk rovarsimogatáson, közös rajzoláson és kertészettel kapcsolatos játékokon.

A kezdeményezés célkitűzése

– Célunk, hogy elindítsunk egy közösségi komposztálót, amit bárki használhat, de a helyi közösség megerősítésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Ezek mellett példát szeretnénk mutatni, hogy nem csupán védjük a környezetet, hanem újratanulunk együtt élni a világgal – mondta Elek László.