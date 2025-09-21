Heti 800 liter konyhai hulladékból humuszt varázsolnak, most önkénteseket keresnek

A Komposztfutár Szeged önkéntesei 2025 őszén már heti 6-800 liter konyhai zöldhulladékot szállítanak a közösségi komposztálókba, amelyből az elkészült humuszt díjmentesen biztosítják az igénylő lakosoknak, közösségeknek. Partnereik közt a panelos és társasházas magánlakások mellett napjainkban található számos egyéb cím is: cégek, éttermek, kávézók, egyetemi kollégiumok vagy akár templomközösségek is. Tevékenységük segíti a kommunális hulladék szelektálását, a zöldhulladékokban található tápanyag megőrzését, és helyi szemlélet- és közösségformáló munkát is végeznek.

A közösség vállalásaihoz igazodva a Komposztfutár csapatában ma már minden lelkes, a zöldügyek iránt elkötelezett önkéntes megtalálhatja a maga feladatát. Fotó: Komposztfutár Csapata.

A komposztfutárok tevékenysége

Feladataikat kezdetben a kerékpáros futárkodás, és ennek megszervezése jelentette, manapság a több éves kitartó önkéntes munkának és hálózatépítésnek köszönhetően részt vesznek számos egyéb környezetvédő, városi zöldmozgalmi tevékenységben is. Ma az egyik fő céljuk, hogy minél több közösségi komposztálót létesítsenek és tartsanak fenn az ott élők bevonásával, akik a komposztálókezelésben is aktívan részt vesznek – ellenőrzik, átforgatják, rostálják a humuszt, vagy, ha szükséges javítják a keretet. A megtermelődő humusz lehetőséget ad arra, hogy faültetéseket vagy kertrendezéseket támogassanak és ha már ott vannak, ezekben a közös munkákban is szívesen részt vesznek, vagy mások szemétszedő, közösségformáló programjaihoz kapcsolódnak.

A kezdeményezés jelentősége

– Inspiráló látni a Komposztfutár történetében azt, hogy mennyi embert mozgat meg, és mennyi építő energiát jelent egy cselekvés alapú és rendszeres zöld program, mennyi önkéntes, és milyen sok fajta közösség tud kapcsolódni hozzá. Az elmúlt három évben már nagyobbra nőtt az egész ügy vállalása, rengeteg szemléletformáló programot tartunk, keressük a szövetségeseket, és a velük közös munkából olyan eredmények és jógyakorlatok születtek, amelyek tényleg többet tudnak mutatni annál, amit egyedül képesek lennénk elérni – fogalmazott Veszprémi Szilveszter, közösségszervező.

A közösség vállalásaihoz igazodva a Komposztfutár csapatában ma már minden lelkes, a zöldügyek iránt elkötelezett önkéntes megtalálhatja a maga feladatát, a közösség pedig vállalja a szükséges felkészítését is a jelentkezőknek.