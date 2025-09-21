1 órája
Heti 800 liter konyhai hulladékból humuszt varázsolnak, most önkénteseket keresnek
Napjainkban már számos városi zöld vállalás az övék, így nemcsak futárokat keresnek. A Komposztfutár csapata 2022 októbere óta dolgozik a közösségi komposztálás módszerének népszerűsítésén Szegeden.
A Komposztfutár Szeged önkéntesei 2025 őszén már heti 6-800 liter konyhai zöldhulladékot szállítanak a közösségi komposztálókba, amelyből az elkészült humuszt díjmentesen biztosítják az igénylő lakosoknak, közösségeknek. Partnereik közt a panelos és társasházas magánlakások mellett napjainkban található számos egyéb cím is: cégek, éttermek, kávézók, egyetemi kollégiumok vagy akár templomközösségek is. Tevékenységük segíti a kommunális hulladék szelektálását, a zöldhulladékokban található tápanyag megőrzését, és helyi szemlélet- és közösségformáló munkát is végeznek.
A komposztfutárok tevékenysége
Feladataikat kezdetben a kerékpáros futárkodás, és ennek megszervezése jelentette, manapság a több éves kitartó önkéntes munkának és hálózatépítésnek köszönhetően részt vesznek számos egyéb környezetvédő, városi zöldmozgalmi tevékenységben is. Ma az egyik fő céljuk, hogy minél több közösségi komposztálót létesítsenek és tartsanak fenn az ott élők bevonásával, akik a komposztálókezelésben is aktívan részt vesznek – ellenőrzik, átforgatják, rostálják a humuszt, vagy, ha szükséges javítják a keretet. A megtermelődő humusz lehetőséget ad arra, hogy faültetéseket vagy kertrendezéseket támogassanak és ha már ott vannak, ezekben a közös munkákban is szívesen részt vesznek, vagy mások szemétszedő, közösségformáló programjaihoz kapcsolódnak.
A kezdeményezés jelentősége
– Inspiráló látni a Komposztfutár történetében azt, hogy mennyi embert mozgat meg, és mennyi építő energiát jelent egy cselekvés alapú és rendszeres zöld program, mennyi önkéntes, és milyen sok fajta közösség tud kapcsolódni hozzá. Az elmúlt három évben már nagyobbra nőtt az egész ügy vállalása, rengeteg szemléletformáló programot tartunk, keressük a szövetségeseket, és a velük közös munkából olyan eredmények és jógyakorlatok születtek, amelyek tényleg többet tudnak mutatni annál, amit egyedül képesek lennénk elérni – fogalmazott Veszprémi Szilveszter, közösségszervező.
A közösség vállalásaihoz igazodva a Komposztfutár csapatában ma már minden lelkes, a zöldügyek iránt elkötelezett önkéntes megtalálhatja a maga feladatát, a közösség pedig vállalja a szükséges felkészítését is a jelentkezőknek.
Az alábbi feladatokra várnak önkénteseket
- futárkodás
- kertészkedés, barkácsolás
- közösségi komposztáló kezelés
- szemléletformáló foglalkozások segítése, fejlesztése
- programszervezés és megvalósítás, logisztika
- közösségi média, fotózás, program dokumentáció
Az önkéntestoborzás ideális a közös gondolkodásra
– A Komposztfutár összetartó csapatában felvillanyozó, hogy egy-egy elindult kis beszélgetésből képesek vagyunk eljutni a nagy célokat kitűző programjainkig. Épp az a fontos az önkéntestoborzásban, hogy nem a feladat végrehajtóit keresünk, hanem azokat, akik velünk álmodnak, és képesek a közös tudásainkkal tenni is. Nagy szó, de végső soron azért, hogy a világunk napról napra egy kicsit jobb legyen – mesélt az ideális Komposztfutár önkéntesről Veszprémi Szilveszter.
Tevékenységük tehát sokszínű, és ez csak azért működhet így, mert közösségük is különböző területekről érkező emberekből áll és mindenki azt teheti be a közösbe, amiben elhivatott. A lelkes önkéntesek közös energiái nélkül nem működhetne fenntarthatóan a közösség, és ezek megtartására a koordinátorok külön figyelmet is fordítanak.
Jelentkezni a következő e-mailen lehet: [email protected]
